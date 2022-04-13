Китай не спасает. Российские карты UnionPay оказались полностью бесполезны за рубежом

Россияне столкнулись с невозможностью покупать товары в иностранных интернет-магазинах по картам UnionPay. Эта китайская платежная система должна была стать заменить россиянам Visa и MasterCard, однако иностранные банки и магазины блокируют любые карты российских банков, хотя санкции того не требуют. UnionPay предпочитает не вмешиваться в ситуацию и пока никак ее не решает.

Хитрость не удалась

Попытка заместить карты платежных систем Visa и MasterCard в России картами с китайской UnionPay провалилась, пишет «Коммерсант». Такие карты россияне используют, по большей части, для оплаты товаров в зарубежных интернет-магазинах, но иностранные площадки начали блокировать их.

По информации издания, иностранные торговые площадки просто отсекают любые карты, выпущенные на территории России, в том числе и UnionPay, и точно так же поступают зарубежные банки-эквайеры. Решить проблему сами пользователи не могут, но такая возможность есть у самой UnionPay. Тем не менее, на середину апреля китайская сторона предпочитала не вмешиваться в происходящее.

Из этого следует, что то немногое, для чего россиянам может быть полезна карта с платежной системой UnionPay, в стране пока что толком не работает. Между тем, граждане России после ухода из страны американских Visa и MasterCard возлагали на их китайского конкурента большие надежды.

Пользу карты UnionPay россиянам пока не приносят

Об этом свидетельствует как минимум кратный рост числа карт с поддержкой UnionPay, выпушенных в России. До спецоперации и вызванной ею лавиной санкций в стране насчитывалось, по разным оценкам, около 50 тыс. карт UnionPay. Всемирная «отмена России» всего за несколько недель увеличила их количество минимум до 500 тыс.

При этом большая часть таких карт в реальности не существует. Россияне отдали предпочтение виртуальным карточкам, пригодным для оплаты товаров и услуг в интернете. На фоне столь резкого роста спроса на карты UnionPay многие российские банки взвинтили стоимость их обслуживания – она варьируется от нескольких тыс. руб. до более чем 10 тыс. руб. в год. Кроме того, некоторые банки взимают плату за выпуск карты. В ряде случаев она составляет 15 тыс. руб.

Россиянам входа нет

По информации издания, российские карточки UnionPay, выпущенные в пластике, за рубежом тоже принимаются весьма и весьма выборочно. Отказ воспринимать российскую карту UnionPay как средство платежа зафиксирован, как минимум, в США.

Карты UnionPay обходятся россиянам слишком дорого, с учетом того, что толку от них почти нет

Источники «Коммерсанта» в российских банках подтверждают, что карты UnionPay чаще не принимаются к оплате, чем принимаются. Однако официально подтверждать это представители банков по неизвестным причинам отказались.

Зато они намекнули, в чем кроется причина происходящего. По их данным, зарубежные интернет-магазины решили ввести собственные антироссийские санкции и попросту не обрабатывать платежи по любым российским картам, включая UnionPay. При этом в гигантском списке госсанкций таких ограничительных мер нет. «Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от платежной системы», – подчеркнул один из источников издания.

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Исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова не согласна с тем, что дополнительные санкции введены на уровне интернет-магазинов. Она уверена, что в эту игру играют именно банки-эквайеры.

Мария Михайлова сообщила изданию, что у магазинов нет доступа к таблице БИНов платежной системы. БИН – это первые шесть цифр в номере любой банковской карте, по которым можно определить, в числе прочего, и страну ее выпуска. «Выбирать, чьи карты принимать, а чьи не принимать, можно только на уровне эквайера», – сказала Мария Михайлова.

Китай в конфликт не вмешивается

По мнению Марии Михайловой, у UnionPay есть все необходимые механизмы, позволяющие повлиять на происходящее с ее картами, выпущенными в России. «Основной задачей любой платежной системы является обеспечение выполнения ее участниками единых правил и принципов обслуживания всех держателей карт системы, а – сказала Мария Михайлова. – международные платежные системы имеют многолетние выстроенные механизмы по мониторингу качества работы инфраструктуры. Это обязанность платежной системы обеспечить прием эквайером всех карт платежной системы».

Российская «Мир» пока не может заменить иностранные аналоги, поскольку работает всего в 10 странах мира

Причины, по которым UnionPay не спешит урегулировать вопрос с неработоспособностью ее карт, выпущенных российскими банками, неизвестны. С одной стороны, Китай пока не поддержал антироссийские санкции, с другой – некоторые крупные компании страны уже начали отказываться от России. Как сообщал CNews, китайский ИТ-гигант Huawei начал удалять из своего каталога AppGallery приложения российских банков. А через несколько часов после публикации данного материала AppGallery перестал принимать карты российской платежной системы «Мир».

Российская платежная система не спасет

В России есть собственная платежная система «Мир». Однако россияне в большинстве своем предпочитали пользоваться Visa и MasterCard, а после их ухода переключились на UnionPay по той причине, что эти системы действуют чуть ли не во всех странах мира. Например, та же UnionPay работает в 180 государствах, в том числе в США и ЕС.

Тем временем «Мир», функционирующая с 2015 г., за семь лет своего существования появилась лишь в 10 странах, среди которых нет ни США, ни государств Евросоюза. Воспользоваться такой картой россияне могут в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Узбекистане и Южной Осетии.