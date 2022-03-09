МТС Банк работает над запуском UnionPay

МТС Банк работает над скорейшим запуском продаж карт национальной китайской платежной системы UnionPay. Ими можно будет расплачиваться в 180 странах мира. Об этом CNews сообщили представители МТС Банка.

Новый продукт будет доступен в мобильном приложении и объединит в себе все преимущества программы лояльности МТС Банка, сервисы платежей и переводов, а также скидки и привилегии платежной системы UnionPay.

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Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».