Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ

Компания РВБ (Wildberries & Russ) планирует в мае 2025 г. запустить продажу товаров продавцов из Объединенных Арабских Эмиратов, предлагающих интересный для российской аудитории ассортимент, а также оперативный доступ к самым последним новинкам. Прежде всего это смартфоны и другая потребительская электроника по привлекательным ценам.

Получить товары из ОАЭ можно будет в любом удобном пункте выдачи заказов, а срок доставки составит от шести дней, в зависимости от наличия товаров и скорости растаможивания. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

По мере развития поставок из ОАЭ, ассортимент предлагаемых товаров будет расширен, а сроки доставки сокращены.

Для заказов товаров из-за рубежа Wildberries автоматизировала процесс уплаты таможенных пошлин, этот функционал внедрен непосредственно на платформе. Пользователю не нужно самостоятельно оплачивать таможенные сборы. При покупке зарубежных товаров стоимостью свыше 200 евро сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в стоимость заказа. Размер пошлины указан рядом с ценой товара для информационных целей.

ОАЭ станет десятой страной в географии присутствия компании.