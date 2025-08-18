Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Концертный вояж: пермяки стали превращать отдых в музыкальное приключение

Жители Прикамья все чаще хотят совместить путешествие с посещением концертов мировых звезд. В 2025 г. жители края активнее всего искали билеты на выступления Джареда Лето, Эда Ширана, Limp Bizkit, а в июле к этому списку прибавилась группа Backstreet Boys. Попасть на их шоу стремились в Казахстан, Турцию, Грузию и ОАЭ — страны с безвизовым въездом или упрощённым получением визы. Именно эти направления стали хитами продаж в дни концертов. Такие данные получили аналитики «МегаФона» и сервиса «Купибилет» в совместном исследовании. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Интерес к зарубежным турам пермяки стали проявлять заранее: уже в апреле посещаемость сайтов артистов выросла в 2,5 раза по сравнению с мартом. Главными триггерами стали анонсы концертов Джареда Лето в Казахстане и Эда Ширана в ОАЭ — именно их жители региона искали чаще всего. А в середине июля, после нашумевшего технологичного шоу Backstreet Boys в Лас-Вегасе, пермяки стали в пять раз активнее присматриваться к турне этой группы.

По данным мобильного оператора, среди любителей совместить отдых и живое прослушивание любимых композиций большинство мужчин – они составляют 55% от общего числа интересующихся такими мероприятиями. На женщин в регионе приходится 45% данных.

Интенсивнее всех совместить отдых с посещением мирового шоу мечтают пермяки в возрасте 35-44 лет, на них приходится 36% пользователей ресурсов. На втором месте расположились любители музыки 25-34 лет с долей 28%, за ними идут путешественники 45-54 лет (23%). Молодые люди и жители более старшего поколения составляют меньший процент такой аудитории – 11% и 2% соответственно.

Оперативно забронировать билеты и проверить актуальную афишу пермяки могут прямо со смартфона. Сделать это можно не только в крупных городах региона, но и в дачных поселках, небольших населенных пунктах и в поездках по краю. Для этого специалисты «МегаФона» модернизировали и построили более 100 базовых станций с начала года. Стабильное соединение и высокая скорость интернет-доступа позволяют быстро открывать билетные сервисы и приложения организаторов, сравнивать варианты, следить за изменениями в расписании и оформлять покупку онлайн.

Хотя пермяки активно изучают информацию и ценники на шоу-программы, желающих окончательно оформить тур и отправиться в музыкальное путешествие остается не так много. По данным сервиса «Купибилет», спрос на международные перелеты в период проведения крупных концертов, как правило, возрастает на 10-15% по сравнению с обычными днями. В этом году жители различных регионов страны предпочитали приобретать билеты на даты выступлений Эда Ширана, Джареда Лето, Дженнифер Лопес и группы OneRepublic.

Стоимость самых дорогих авиабилетов, купленных пользователем ресурса «Купибилет» на период выступления мировых артистов, превысила 140 тыс. руб. Этот заказ был оформлен на даты выступления Стинга в Объединенных Арабских Эмиратах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Если «дочка» SAP хочет перенести данные российского клиента на зарубежный сервер, с ней можно разорвать договор, и это законно

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Цена подписки на онлайн-кинотеатры в России за полгода выросла до 50%

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

«Яндекс» вернул к жизни свой сервис измерения скорости интернета на замену заблокированному Speedtest

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: