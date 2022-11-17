В крупнейшем ОАЭ начал работать российский робот-консультант

Российский робот «Промобот» начал работу в Dubai Mall, на одной из центральных улиц Дубаи. Робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей, а также приглашает на выставки и шоу. За первую неделю «Промобот» уже пообщался более чем с 3000 посетителей. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

Располагается робот на втором этаже ТЦ и его задача — проведение интерактивного шоу для посетителей. Робот консультирует клиентов, помогает в навигации и развлекает гостей.

«Привлечение внимания и коммуникация с посетителями – основные задачи наших роботов. Один из крупнейших ТЦ Дубаи нашел отличное применение для нашей продукции, благодаря чему робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

«Промобот»

DubaiMall – это один из самых популярных торговых центров в ОАЭ. Выгодное местоположение центра делает его привлекательным как для туристов, так и для местных жителей. Особенностью центра является то, что это один из немногих центров, которые продолжали работать в пандемию. Именно поэтому, по словам разработчиков, центр открыт к технологиям способных заменить человека и повысить безопасность сотрудников.

Компания и представители торгового центра заключили сделку стоимостью $50 тыс. Для эффективного проведения запуска, специалисты «Промобот» и DubaiMall обучили робота основным направлениям деятельности центра, установили лингвобазу на арабском и английском языках и настроили карту для навигации.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. В том же году компания стала резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.