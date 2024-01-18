Турпоток из Татарстана за границу вырос на треть

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей «МТС Travel» проанализировала поездки жителей Татарстана за границу с 30 декабря по 8 января включительно. Самыми популярными направлениями стали ОАЭ, Турция и Египет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На поездки в Объединенные Арабские Эмираты пришлось около 18 % всех путешествий татарстанцев за границу. На втором месте среди стран зарубежья Турция с долей 16% от общего турпотока из региона. На третьем – Египет, в новогодние каникулы доля поездок из Татарстана в эту страну составила 14,5%. Также в топ-5 направлений вошли Белоруссия и Казахстан с долями 8,5 % и 5% соответственно.

Результаты исследования «МТС Travel» по Татарстану схожи с общероссийским рейтингом популярных стран в новогодние каникулы. Так, для россиян любимой страной дальнего зарубежья стала Турция — ее доля от общего турпотока в дальнее зарубежье составила 20%. На втором месте ОАЭ — доля поездок в эту страну составила 18%. Тройку лидеров замыкает Китай — на него пришлось 12% от всего турпотока в дальнее зарубежье.

На новогодние праздники доля европейских стран от всех поездок в дальнее зарубежье составила 16% против 20% в 2023 г. По турпотоку ее постепенно догоняет Юго-Восточная Азия — за год популярность данного направления выросла более чем на треть. В эти новогодние каникулы на ЮВА пришлось 11% от поездок в дальнее зарубежье, из них три четверти были совершены в Таиланд.

Методика

Исследование проведено на базе Big Data МТС. Был проанализирован обезличенный массив данных о поездках россиян за границу. Учитывались поездки за рубеж с 30 декабря по 8 января включительно. Не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты. Учитывались только те поездки, которые завершились возвращением в России.

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«МТС Travel» (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В «МТС Travel» входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,7 тыс. магазинов в России.