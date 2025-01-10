Первое высокотехнологичное производство силовой электроники мирового уровня будет создано при поддержке ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ открыл финансирование ПАО «Элемент» для создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка. Об этом CNews сообщили представители ВЭБ.РФ.

Общая стоимость проекта составляет 19,5 млрд руб. Решение об участии ВЭБ.РФ в финансировании проекта принято наблюдательным советом государственной корпорации. Всего ВЭБ.РФ предоставит 15 млрд руб. в рамках программы «Кластерная инвестиционная платформа». Первые средства будут направлены на контрактацию оборудования длительного цикла изготовления.

Новое предприятие станет первым в России крупным серийным производством кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния с использованием современных технологий изготовления силовых устройств. Проектная мощность завода позволит выпускать до 140 тыс. пластин в год на основе кремния и карбида кремния. В перспективе следующих шести лет это даст возможность увеличить объем российского производства силовой микроэлектроники с текущих 2% до 70% и значительно повысить уровень локализации силовой электронной компонентной базы.

Кластерная инвестиционная платформа предполагает предоставление кредитных средств промышленным предприятиям по льготной ставке для реализации инвестиционных проектов по производству приоритетной продукции. Перечень приоритетной продукции утвержден межведомственной комиссией Минпромторга России на основе отраслевых планов импортозамещения и перечня критических материалов, комплектующих и сырья.

ПАО «Элемент» является одним из крупнейших разработчиков и производителей электроники. В состав группы компаний «Элемент» входят более 30 предприятий по разработке и производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры. Продукция Группы компаний «Элемент» имеет применение в различных отраслях экономики.