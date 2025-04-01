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«МегаФон»: доля офлайн-платежей за мобильную связь обновила исторический минимум

Россияне практически полностью перешли на оплату услуг связи безналичным способом. По итогам I квартала доля офлайн-платежей составила всего 2% против 6% в аналогичном периоде 2024 г. А среди онлайн-способов оплаты наиболее интенсивно растёт использование Системы быстрых платежей (СБП). Такие выводы сделаны на основании исследования обезличенных данных абонентов МегаФона.

Онлайн-способы оплаты мобильной связи, похоже, окончательно вошли в жизнь россиян и вытеснили платежи наличными. Если годом ранее доля платежей при помощи наличных средств составляла 6%, и это был минимальный показатель с момента появления мобильной связи в стране, то к концу марта 2025 г. она сократилась в три раза.

Ещё пять лет назад офлайн-платежи составляли существенную часть в общем объёме расчётов за услуги связи — их доля достигала 16%. Однако во время пандемии ситуация резко изменилась, и пользователи стали чаще оплачивать товары и услуги дистанционно, в том числе и мобильную связь.

Другим существенным фактором уменьшения популярности наличных стали законодательные ограничения. Напомним, что с 1 января 2025 г. пополнение баланса наличными средствами возможно при предъявлении удостоверения личности либо через «Госуслуги».

Среди онлайн-способов оплаты связи растёт спрос на СБП. Платежи через эту систему стабильно показывают положительную динамику — к примеру, рост оплат через СБП в марте 2025 г. составил 12,7% в сравнении с мартом 2024 г.

В частности, с появлением возможности вносить автоплатёж через СБП в 2024 г. абоненты всё чаще предпочитают такой способ. Тогда же «МегаФон» запустил умный автоплатёж — автоматическое списание нужной суммы для оплаты тарифа и услуг абонента. С октября 2024 г. доля умных автоплатежей увеличилась до 19,2% в базе всех автоплатежей, подключаемых в личном кабинете «МегаФона», а доля СБП в умных автоплатежах — до 61,5%.

А вот частота оплаты связи более стабильна: в последние годы клиенты «МегаФона» привыкли платить за связь раз в месяц — так делают 46% абонентов, и эта тенденция сохраняется уже более трёх лет. Также популярна периодичность менее 1 раза в месяц, её придерживается 31% абонентов — это может свидетельствовать о том, что счёт пополняют сразу на несколько месяцев вперёд. Самым популярным месяцем для оплаты связи по-прежнему остаётся декабрь (8,9%), на втором месте октябрь (8,7%), на третьем — август (8,6%). Самые популярные дни недели — понедельник и пятница (3,5% и 3,4% соответственно), а реже всего за связь платят по выходным: на субботу приходится 3% платежей, а на воскресенье всего 2,9%.

Выбор в пользу СБП закрепляется и в рознице. К примеру, если в 2022 г. подавляющее большинство клиентов объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota предпочитали оплату связи и других покупок банковскими картами, то сегодня заметна существенная переориентация в сторону платежей через СБП. В феврале этого года их доля в общем обороте розницы стала выше на 70% в сравнении с февралём 2023 г.

За мобильную связь посетители розничной сети и интернет-магазина тоже стали чаще расплачиваться через Систему быстрых платежей: в 2024 г. оборот средств, полученных через СБП, подскочил на 133% в сравнении с 2023 г.

«Мы стремимся развивать возможности онлайн-оплаты связи, поскольку видим, насколько это удобно клиенту. Стремительно растёт услуга умного автоплатежа, запущенная в прошлом году — с ним не нужно выбирать конкретную дату зачисления или задавать остаток на счёте, при достижении которого пополняется баланс — опция сама определит момент, когда стоит внести платёж, не давая нашему клиенту остаться без связи», — сказала Фарида Ахундова, руководитель бизнес-юнита финансовых продуктов и сервисов «МегаФона».

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