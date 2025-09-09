Разделы

Бизнес Интернет E-commerce
|

«Пятница!» запускает «СуперРилс» — альтернативу блогерской рекламе в запрещенных соцсетях

С 1 сентября 2025 г. в России вступил в силу запрет: блогерам больше нельзя рекламировать товары в запрещенных соцсетях. «Пятница!» предложила рынку новый инструмент — «СуперРилс». Это короткие видео сторителлы с блогерами, которые выходят не в соцсетях, а в эфире федерального канала. Об этом CNews сообщили представители телеканала «Пятница!».

Формат сочетает привычную механику соцсетей с охватами классического телевидения. Туториалы с продуктом в кадре, сторителлинг и личные истории, связанные с брендом, обзоры косметики, гаджетов или еды в стиле «тест-драйв», мини-сериалы и челленджи до 60 секунд.

Для рекламодателей это легальный способ интеграции, для блогеров — новая платформа монетизации, для зрителей — знакомый жанр в привычной среде.

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона
Безопасность

Светлана Дорогонова, руководитель управления продаж сейлз-хауса «Газпром-Медиа Холдинга» («Пятница!», «Суббота», 2×2, ТВ3): «Мы видим запрос от рекламодателей и блогеров: запрет в интернете не должен ограничивать рынок креатива. «СуперРилс» в эфире «Пятницы!» открывает для индустрии новую площадку — охватную, законную и гибкую».

«Пятница!» предлагает не просто эфирное размещение, а полный цикл продакшна: подбор блогера под задачу бренда; разработка креативной концепции и сценария; съемка, монтаж и запуск в эфир; минимальные сроки реализации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи

Админ российской криптобиржи умер в индийской тюрьме

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

На продлении жизни Windows 10 сверх нормы Microsoft заработает больше $7 млрд

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

В России грандиозно обвалились продажи смартфонов и планшетов. Не помог даже новый учебный год

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: