Сaviar выпускает в продажу новую кастомизированную коллекцию iPhone 13 Pro для владельцев Rolex

Компания Caviar, производитель люксовых модификаций гаджетов, представила на своем сайте новую коллекцию Pair of Kings («Королевская пара» - англ). Caviar создала пять разных дизайнов iPhone 13 Pro, призванных стать идеальными телефонами для владельцев часов широко известного бренда Rolex.

Дизайнеры и ювелиры Caviar выбрали такие модели, которые на их взгляд, отражают эстетику Rolex: Datejust 31 с оливково-зеленым циферблатом, золотые Sky-Dweller с черным циферблатом, метеоритные Cosmograph Daytona, Cellini Date из розового золота и «морские» Yacht-Master II.

Для создания коллекции были выбраны особые, наиболее сочетающиеся с часами материалы: розовое золото, кожа крокодила, черное PVD-покрытие, ювелирная эмаль и другие.

Caviar Pair of Kings

По задумке Caviar, новые кастомизированные iPhone должны стать идеальной парой для владельцев таких часов.

Один телефон из коллекции Caviar подарит владельцу Rolex, который победит в конкурсе, объявленном в официальном Instagram-аккаунте компании.

Ассортимент коллекции в дальнейшем не будет ограничиваться пятью выбранными моделями Rolex. По индивидуальному заказу мастера Caviar готовы создать пару и для других моделей Rolex в единственном экземпляре.

Стоимость кастомизированных iPhone 13 Pro начинается от 395 тыс. руб. ($6540)

Самая дорогая модель коллекции стоит 1,085 млн руб. ($17,15 тыс.).