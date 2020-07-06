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Galaxy A11 поступил в продажу в России

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Samsung Electronics объявляет о старте продаж в России нового смартфона Galaxy A11 с 6,4-дюймовым дисплеем, тройной AI-камерой, емким аккумулятором и биометрической аутентификацией. Новинку можно приобрести в интернет и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров бренда в трех цветах – черном, белом и красном – по рекомендованной цене 9 990 рублей.

Смартфон получил 8 МП фронтальную камеру с функцией «Живой фокус» и тройную основную камеру для различных сценариев съемки: 13 МП объектив с минимальной величиной диафрагмы F1.8 для ярких фотографий в любое время суток, 2 МП линзу с датчиком глубины для создания портретов с эффектом боке и возможностью регулировки уровня размытия заднего фона, а также сверхширокоугольную камеру 5 МП с углом обзора 115° для работы с перспективой. Усовершенствованный модуль для съемки позволяет убрать нежелательные шумы с фотографий, чтобы они выглядели более профессионально.

Смартфон подходит для многозадачной работы на протяжении всего дня благодаря емкому аккумулятору 4 000 мАч и быстрой зарядке 15 Вт в комплекте.

Galaxy A11 оснащен новым восьмиядерным процессором Snapdragon 450 1.8 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 512 ГБ с помощью microSD карты.

Как и все мобильные устройства Samsung, Galaxy A11 в полной мере обеспечивает стабильную работу приложений и сервисов Google. Это включает в себя не только доступ к лицензированным приложениям Google и контенту из Play Market, но легкую «облачную» синхронизацию и безопасное резервное копирование данных, а также обновления системы Android. Поддержка технологии NFC позволяет бесконтактно оплачивать покупки с использованием Google Pay.

Galaxy A11 предоставляет владельцам смартфона удобный доступ к своим данным с поддержкой функций биометрии – разблокировкой с помощью сканера отпечатка пальца или технологии распознавания лица.

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