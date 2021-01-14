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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне купили рекордные 31,5 млн смартфонов в 2020 году

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на смартфоны в России за 2020 г. Продажи по итогам года увеличились примерно на 4% в штуках и 15% в деньгах, и достигли рекордных 31,5 млн девайсов и 570 млрд руб. В группе «М.Видео-Эльдорадо» рост на уровне 20% в штуках и 25% в деньгах. Samsung остался лидером в России по количеству проданных устройств девятый год к ряду, самая популярная модель – Samsung Galaxy A51 (64 ГБ). Китайские бренды повысили долю до 55%.

В течение 2020 г. смартфоны пользовалась на российском рынке стабильным спросом, кроме месяцев локдауна, когда в апреле произошел спад, а в мае продажи оказались сопоставимы с прошлым годом. Растущая потребность в качественном и технологичном девайсе отразилась на покупательских предпочтениях – наиболее высокую позитивную динамику демонстрируют смартфоны стоимостью от 50 тыс. руб., их штучные продажи оказались больше на 48%. Доля флагманов достигла 8,5% в количественном выражении (+2,5 п.п. год к году) и 34% в денежном (+8 п.п.). Порядка 70% проданных устройств, на уровне 2019 г., приходится на ценовой диапазон от 5 до 20 тыс. руб. Продолжает снижаться доля устройств до 5 тыс. руб., на что влияет смещение внимания потребителей в сторону более дорогих моделей и имеющийся спрос на кнопочные телефоны (сегмент стагнирует, но продолжает занимать чуть менее 20% от продаж всех мобильных устройств).

При покупке смартфонов россияне стали больше обращать внимание на наличие ряда технологий и характеристик: доля моделей с поддержкой NFС для бесконтактных платежей выросла до 59% (+14 п.п. к прошлому году), достигла 84% (+13 п.п.) доля девайсов с технологиями биометрической аутентификации, примерно вдвое, до 10% увеличилось количество проданных устройств с поддержкой eSIM. Доля смартфонов с диагональю от 6 до 7 дюймов превысила 70% рынка (+20 п.п.). Помимо качественного и широкого безрамочного дисплея у пользователей есть потребность в большей автономности – число моделей с объемом аккумулятора от 4000 мА*ч с 25% увеличилось до 50%. Кроме того, в 2,1 раза выше стал спрос на смартфоны с оперативной памятью более 128 ГБ, на четверть увеличилась продажи моделей с фронтальной камерой от 20 МП. Расширился ассортимент смартфонов со складным экраном, за год их штучные продажи на российском рынке оказались больше в четыре раза.

«Смартфоны остаются одной из самых востребованных категорий на протяжении последних нескольких лет, а во время пандемии их значимость в жизни пользователей только возросла. Девайс становится ключевым инструментом для общения, потребления контента, развлечений, совершения платежей, покупок, фото и других повседневных задач, поэтому россияне стали выбирать более технологичные, автономные устройства, с большой диагональю. Штучные продажи категории в наших сетях оказались минимум в пять раз выше чем, на российском рынке. Мы продолжаем укреплять позиции за счет расширения ассортимента, успешного старта продаж новинок, предзаказам, новым сервисам и «бесшовному» покупательскому пути онлайн и в магазине» — отметил руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

По итогам 2020 г. самым популярным производителем смартфонов девятый год к ряду становится Samsung. В пятерке также оказались Honor, Xiaomi, Apple и Huawei. Наиболее высокие темпы роста продаж среди лидеров продемонстрировала компания Xiaomi, поднявшаяся за год на одну строчку в рейтинге. Совокупная доля ведущих брендов в штучных продажах увеличилась на 3 п.п. до 85%. По денежному объему продаж номером один остается компания Apple.

На российском рынке продолжает расти проникновение смартфонов китайских брендов, доля которых достигла 55% (+5 п.п. год к году). Порядка 45% смартфонов проданы Honor, Xiaomi и Huawei, чуть менее 5% занял производитель BBK Electronics (OPPO, vivo, Realme и OnePlus), еще 2,5% — ZTE, оставшиеся продажи пришлись более чем на десяток других брендов.

В рейтинге самых продаваемых смартфонов 2020 г. лидером по штучным продажам в России и группе «М.Видео-Эльдорадо» оказался Samsung Galaxy A51 (64 ГБ), по итогам 2019 г. им становился Samsung Galaxy A50 (64 ГБ). По итогам года в пятерку бестселлеров вошли еще два смартфона Samsung — Galaxy A10 и A01, а также iPhone 11 (128 ГБ) и Honor 8A. По денежному объему от продаж лидерство у iPhone 11 (128 ГБ) и (64 ГБ), Samsung Galaxy A51 (64 ГБ), iPhone XR (64 ГБ) и Samsung Galaxy A51 (128 ГБ).

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