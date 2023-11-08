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В России появились супердоступные смартфоны Samsung A05 и A05s. Они стоят дешевле Xiaomi

В Россию по параллельному импорту приехали недорогие смартфоны Samsung A05 и A05s. На российском рынке они стоит от 11 до 17 тыс. руб. с 4 ГБ ОЗУ – столько же за рубежом стоят их версии с 6 ГБ оперативной памяти. При этом самая старшая модель немного дешевле бестселлера Xiaomi – Redmi Note 12.

Когда Samsung купить выгоднее, чем Xiaomi

В России начались розничные продажи смартфонов Samsung Galaxy A05 и A05s, анонсированных в конце сентября 2023 г. Это одни из самых доступных мобильников в современной линейке корейского вендора, но в России они стоят дороже, чем за ее пределами. Редакция CNews обнаружила мобильники в каталоге ритейлера DNS.

Всему виной параллельный импорт – техника Samsung завозится в Россию по «серым» схемам с марта 2022 г., что приводит к дополнительным наценкам. Также розничные сети теперь берут все гарантийные обязательства на себя, что тоже заставляет цены расти.

На момент выхода материала оба новых смартфона Samsung были доступны только с 4 ГБ оперативной памяти и с накопителем на 64 или 128 ГБ. За рубежом продаются версии с 6 ГБ ОЗУ, и стоят они столько же, сколько 4-гигабайтные версии в России.

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Россиян, как и всегда, заставят немного переплатить

Для примера, Galaxy A05s с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ROM в России оценивается в 17 тыс. руб. В Индии этот же мобильник стоит 15 тыс. рупий (16,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 ноября 2023 г.), но уже с 6 ГБ RAM.

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На момент публикации материала обе новинки Samsung присутствовали только в каталоге DNS

За Galaxy A05 с 64/128 ГБ ROM россияне выложат 11/13 тыс. руб. соответственно. Galaxy A05s с накопителем на 64 ГБ обойдется им в 15 тыс. руб. В этой же ценовой категории находится и смартфон Xiaomi Redmi Note 12 с 4 ГБ RAM и и 128 ГБ ROM, но за него просят 17,5 тыс. руб. По основным характеристикам Redmi Note 12 схож с Galaxy A05s, который с такими же объемами памяти стоит на 400 руб. дешевле.

На что способна старшая модель

Несмотря на похожие названия, А05 и А05s ощутимо отличаются по своим аппаратным возможностям. Старший А05s укомплектован IPS-экраном на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ или 2400х1080 пикселей, с адаптивной частотой обновления до 90 Гц и соотношением сторон 20:9.

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Фото: Samsung
Galazy A05s. Поддержки 5G нет, но зато есть тройная камера

Внутри смартфона находится процессор Qualcomm Snapdragon 680 – 8-ядерное решение двухлетней давности, вышедшее в конце октября 2021 г. CPU развивает частоту 2,4 ГГц, выпускается по 6-нанометровому техпроцессу и выдает около 309 тыс. баллов в AnTuTu 10 и в пределах 1450 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 6.

А05s работает от литий-полимерной батареи емкостью 5000 мАч, притом в зарядного устройства в комплекте нет, но поддержка быстрой зарядки в самом смартфоне имеется – до 25 Вт. Порт USB-C тоже в наличии – не стали экономить и устанавливать древний microUSB.

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Перед покупателем встанет сложный выбор - Купить А05s или Redmi Note 12

В цену мобильника входят модули Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac, NFC для бесконтактной оплаты, ресиверы ГЛОНАСС и GPS, поддержка карт microSD до 1 ТБ и ОС Android 13 с поддержкой сервисов Google. Сзади у смартфона имеется массив из трех камер с разрешением 50, 2 (макро) и 2 (сенсор глубины) МП, 10-кратным цифровым зумом и апертурой f/1,8 на основном модуле. Спереди в большом вырезе в экране расположился 13-мегапиксельный сенсор. И фронтальная, и тыльная камеры способны записывать видео в разрешении до Full HD или 1920х1080 пикселей.

Еще более простой смартфон

Если сравнивать Galaxy А05s и А05, то это два почти одинаковых смартфона в плане внешности. Единственное различие – это двойной модуль камеры у А05 вместо тройного – разрешения те же, что у А05s, но нет макро-сенсора.

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Фото: Samsung
Galaxy A05

В А05 используется экран с такой же диагональю (6,7 дюйма), но разрешение его снижено до HD+ или 1600х720 пикселей, частота обновления – до базовых 60 Гц, Вырез под камеру присутствует, но внутри него нет сенсора на 13 МП – есть лишь 8-мегапиксельная матрица.

Критерии готовности в разработке цифровых продуктов. Definition of Ready, Definition of Done и Acceptance Criteria
CNews Analytics

При этом А05 тоже работает от аккумулятора на 5000 мАч с зарядкой по USB-C, управляется все той же OC Android 13, поддерживает карты памяти на 1 ТБ и может быть разблокирован при помощи дактилоскопа, встроенного в кнопку включения. К тому же модуль Bluetooth у него более современный – 5.3 вместо 5.1 в А05s.

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Фото: Samsung
Samsung уверяет, что производительности А05 хватит для видеоигр

Стоит обратить внимание, что процессор в А05 намного более устаревший в сравнении со Snapdragon 680 в A05s. Здесь используется 12-нанометровый восьмиядерный MediaTek Helio G85 с частотой до 2 ГГц, выпущенный в апреле 2020 г., почти четыре года назад. В AnTuTu 10 чип выдает около 266 тыс. баллов, в многоядерном режиме в GeekBench 6 – около 1300 баллов.

Георгий Дорофеев

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