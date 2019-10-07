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Samsung объявила старт российских продаж смартфона Galaxy A20s. Цена

Техника

Samsung Electronics объявила о старте продаж нового смартфона Galaxy A20s в России.

Galaxy A20s сочетает в себе улучшенные технические характеристики и дизайн корпуса. Теперь в смартфоне стал доступен ультра широкоугольный объектив 8 МП с углом обзора 120°.

Кроме того, появилась камера 5 МП с датчиком глубины, позволяющая снимать фотографии с эффектом размытия фона.

galaxya20s.jpg

Новинка доступна в черном, синем и красном цветах по рекомендованной цене 13 990 руб.

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