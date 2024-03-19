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В МТС стартовали продажи новых бюджетных моделей смартфонов от Samsung

МТС открыла продажи новых смартфонов от Samsung. Стоимость модели Samsung Galaxy A35 начинается от 37990 руб., а стоимость модели Samsung Galaxy A55 начинается от 43990 руб.

Samsung Galaxy A35 представлена в черном, голубом, лавандовом и желтом цветах. Цена версии 8+128 ГБ составляет 37990 руб., версия 8+256 ГБ стоит 41990 руб.

Модель Samsung Galaxy A55 также представлена в четырёх цветовых решениях: черном, голубом, лавандовом и желтом. Цена версии 8+128 ГБ составляет 43990 руб., версия 8+256 ГБ стоит 47990 руб.

При покупке любой модели клиенты МТС получат в подарок фитнес-браслет Galaxy Fit3. Также для клиентов доступна рассрочка: до 24 месяцев при покупке в розничном магазине МТС и до 12 месяцев при покупке в интернет-магазине.

«Для нас всегда важно предоставлять нашим клиентам эксклюзивные возможности, поэтому мы первыми в России открываем продажи этих новинок. Главное преимущество Samsung Galaxy A35 и А55 заключается в том, что по своим характеристикам они входят в топ смартфонов среди устройств до 50 тыс. руб., поэтому мы ожидаем высокий интерес к ним, как и к любым другим устройствам от Samsung», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

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