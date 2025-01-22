Банк «Русский Стандарт»: до 86% выросла доля покупок смартфонов китайских брендов среди популярных марок

Банк «Русский Стандарт» изучил спрос на мобильные телефоны самых популярных мировых марок за 2024 г. Лидируют китайские бренды. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

В рамках работы над исследованием аналитики банка взяли за 100% покупки мобильных телефонов самых популярных мировых марок из Китая, Кореи, а также Америки и Европы в общем числе их покупок в кассовых чеках онлайн-сервиса Банка Русский Стандарт за 2024 г. Далее определили доли у каждого и сравнили их с показателями предыдущих лет.

Статистика банка «Русский Стандарт» в очередной раз подтвердила тренд на лидерство мобильных телефонов китайских марок у россиян. Их доля растет год к году. Так, по данным банка, за 2024 г. среди вышеупомянутых брендов на китайские марки пришлось 86%. В 2023 г. доля была 73%, а в 2022 г. – 50%.

Тем временем на фоне роста доли Китая, снижаются показатели у мобильных телефонов американских и европейских марок. Так, по итогам 2024 г. на Америку и Европу в рассматриваемом списке популярных стран-производителей пришлось лишь 6% от всех таких покупок. Доля снижается год к году. В 2023 г. она была 19%, а в 2022 г. – 37%.

Третье место в рейтинге популярных стран-производителей мобильных телефонов – у Южной Кореи. Статистика банка «Русский Стандарт» показала, что их показатели также снижаются. За минувший год их доля среди рассматриваемых лидеров составила 8%. В 2023 г. она была аналогичной. А в 2022 г. – 13%.

Методология: в рамках исследования были изучены данные о покупках самых популярных китайских, корейских и европейских брендов смартфонов в кассовых чеках, отражающихся в онлайн-сервисе банка «Русский Стандарт» за 2024, 2023 и 2022 гг. Взяв их за 100% определили доли у каждого и сравнили их с показателями предыдущих лет.