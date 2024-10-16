Банк «Русский Стандарт»: доля покупок китайских брендов среди популярных марок техники выросла до 34%

Банк «Русский Стандарт» изучил спрос россиян на бытовую и цифровую технику популярных мировых брендов за три квартала 2024 г. Показатели у Китая и России продолжают расти относительно других стран. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

В рамках исследования аналитики «Русского Стандарта» взяли за 100% технику и электронику (от гаджетов до холодильников, стиральных машин и пр.) самых популярных мировых брендов в общем числе их покупок, отображенных в кассовых чеках онлайн-сервиса банка. В зависимости от количества покупок в число лидеров вошли Китай, Россия, Европа, Корея и Америка. Далее определили доли у каждой страны с января по сентябрь 2024 г.

На первом месте в 2024 г. – Китай с общей долей в 34%, которая неуклонно растет. По данным банка, по итогам трех кварталов 2023 г. она была 31%.

Второе место у обозреваемой пятерке – у России. Доля кассовых чеков, где встречалась техника и электроника из России составила 27%. Она также показала рост относительно прошлого года, когда показатель был 24%.

На третьей позиции – гаджеты и бытовая техника из Кореи с долей в 20%, которая показала рост. По итогам трех кварталов 2023 г. на нее приходилось 18%.

Далее следует электроника из стран Европы с долей в 14% в 2024 г. По наблюдениям аналитиков банка, она снижается. Так, по итогам трех кварталов 2023 г. показатель был 19%.

Пятая позиция – у американских брендов с долей в 5%. Она также снизилась относительно 2023 г., когда была 8%.

Методология: в рамках исследования были изучены данные онлайн-сервиса наполнения кассовых чеков банка «Русский Стандарт» за три квартала 2024 и 2023 гг. Были проанализированы покупки самых популярных мировых брендов техники и электроники в кассовых чеках. Самые популярные страны взяли за 100%, и определили доли у каждой.