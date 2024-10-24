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Банк «Русский Стандарт»: доля покупок китайских мобильных телефонов среди самых популярных брендов у россиян выросла до 89%

Банк «Русский Стандарт» изучил спрос на мобильные телефоны самых популярных мировых марок за три квартала 2024 г. Интерес россиян к китайским брендам продолжает расти. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

При работе над исследованием аналитики банка взяли за 100% мобильные телефоны самых популярных мировых марок из Китая, Кореи, а также Америки и Европы в общем числе их покупок в кассовых чеках онлайн-сервиса банка «Русский Стандарт» за три квартала 2024 г. Далее определили доли у каждого и сравнили их с показателями предыдущих лет.

Китай в очередной раз подтвердил лидерство в покупках мобильных телефонов брендов из перечисленных странах. При этом его доля, по данным банка, растет год к году. Так, согласно статистике наполнения кассовых чеков, за три квартала 2024 г. на китайские марки мобильных телефонов пришлось 89% от всех таких покупок среди рассматриваемых стран-лидеров. Годом ранее доля была 71%, а по итогам трех кварталов 2022 г. – 47%.

При этом общая доля покупок мобильных телефонов из Америки и Европы снижается на фоне роста показателей Китая. За три квартала 2024 г. на американские и европейские бренды в вышеупомянутом списке популярных стран-производителей пришлось лишь 6% покупок. Тогда как годом ранее показатель был 22%, а за три квартала 2022 г. – 38%.

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Цифровизация

Мобильные телефоны популярных корейских марок – на третьем месте. Статистика наполнения кассовых чеков в онлайн-сервисе банка «Русский Стандарт» также показала планомерное снижение числа таких покупок. За три квартала 2024 г. их доля среди рассматриваемых лидеров составила 5%. Годом ранее она была 7%. А в январе-сентябре 2022 г. – 15%.

Методология: в рамках исследования были изучены данные о покупках самых популярных китайских, корейских и европейских брендов смартфонов в кассовых чеках, отражающихся в онлайн-сервисе банка «Русский Стандарт» за три квартала 2024, 2023 и 2022 гг. Взяв их за 100% определили доли у каждого и сравнили их с показателями предыдущих лет.

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