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Банк «Русский Стандарт»: средний чек офлайн-покупки через СБП почти в два раза выше, чем в онлайне

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей через Систему быстрых платежей (СБП) за три квартала 2024 г. По данным эквайринговой сети банка, покупки через СБП россияне предпочитают делать в онлайне. Об этом CNews сообщили представитеби банка «Русский Стандарт».

Онлайн лидирует в статистике платежей через СБП, однако доля офлайна продолжает расти. Согласно статистике банка, за три квартала 2024 г. на онлайн пришлось 79% платежей через СБП, а на офлайн-покупки – 21%. В аналогичном периоде 2023 г. доля онлайна была заметно выше и составляла 94%, а у офлайна было лишь 6%.

Статистика офлайна растет на фоне активного развития СБП – платежи через QR-коды на кассах магазинов для считывания мобильными телефонами, специальные платежные NFC-таблички в кассовых зонах и пр. с каждым годом набирают обороты популярности.

Согласно данным банка «Русский Стандарт», средний чек покупки в офлайне через СБП в января-сентябре 2024 г. оказался заметно выше, чем в онлайне – 1485 руб. против 786 руб., соответственно.

В числе самых популярных категорий покупок в зависимости от числа платежей через СБП в онлайне за минувшие три квартала оказались супермаркеты (373 руб.), детская одежда (1759 руб.) и рестораны быстрого питания (602 руб.).

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Маркет

В офлайне – это супермаркеты (562 руб.), рестораны быстрого питания (700 руб.) и книжные магазины (877 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт». Были проанализированы количество и средние чеки таких онлайн- и офлайн-покупок за три квартала 2024 и 2023 гг.

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