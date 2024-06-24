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«Авито Работа»: в Центральном федеральном округе оказались самые высокие зарплаты для стажеров

«Авито Работа» опросила две тыс. молодых российских специалистов 18-25 лет и узнала, сколько в среднем платили молодым людям на их последней стажировке. Данные опроса показали, что самые высокооплачиваемые стажировки были у опрошенных из Центрального федерального округа. Опрошенным на их последней стажировке в этом округе работодатели платили в среднем 41,624 тыс. руб. в месяц. Эксперты также выяснили, что 51% опрошенной молодежи трудоустраивались в компанию, в которой проходили стажировку в последний раз. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Вторым в рейтинге федеральных округов с самыми высокооплачиваемыми стажировками оказался Северо-Кавказский федеральный округ — здесь, согласно исследованию, молодым россиянам на последней стажировке платили в среднем 36,825 тыс. руб. в месяц. Третьим в рейтинге оказался Дальневосточный федеральный округ — здесь средний уровень оплаты труда стажеров составлял 35,55 тыс. руб. в месяц.

Самые высокие зарплатные ожидания от стажировки оказались тоже в Центральном федеральном округе — опрошенная молодежь, проходившая стажировку, в среднем считает подходящей зарплату в 44,5 тыс. руб. в месяц. В Северо-западном округе приемлемой считают уровень оплаты от 40,9 тыс. руб. в месяц, в Южном — 38,7 тыс. руб. в месяц. 37, 07тыс. руб. ежемесячно хотели бы получать опрошенные из Северо-Кавказского округа, 36,137 тыс. руб. — респонденты из Приволжского округа. Желаемая зарплата на стажировке у опрошенных молодых людей из Дальневосточного округа составляет в среднем 36,24 тыс. руб. в месяц.

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