Компания продавщицы мебели переведет Генпрокуратуру с одного российского ПО на другое за 400 миллионов

Подрядчиком Генпрокуратуры в проекте миграции ее учетных систем с ПО «Паруса» на «1С» стала компания, для которой данный госзаказ стал крупнейшим в ее истории — его размеры превышают сумму всех ее предыдущих госконтрактов. Владелица новоявленного партнера ведомства одновременно является учредителем и гендиректором компании, чьим основным видом деятельности заявлена оптовая торговля офисной мебелью.

Исполнитель найден со второй попытки

Как выяснил CNews, Генпрокуратуре со второй попытки удалось найти подрядчика, который создаст для ведомства комплекс автоматизированных информационных систем финансово-хозяйственной деятельности (КАИС ФХД) на программных решениях фирмы «1С».

На данный момент задачи автоматизации финансово-хозяйственной деятельности в Генпрокуратуре решаются на программной платформе «Парус бюджет 8» корпорации «Парус». Целью миграции ведомство указывает требования концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 г. № 627 от 14 сентября 2017 г.

Первую попытку найти исполнителя на проект Генпрокуратура предприняла в августе 2022 г., запустив тендер в формате открытого конкурса с начальной максимальной ценой контракта в 399,7 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 8 сентября 2022 г. Подведение итогов намечено на 14 сентября. Фронт работ рассчитан на срок до 10 мая 2023 г. На этот тендер в итоге никто не пришел.

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Перезапуск процедуры состоялся 21 декабря 2022 г. с чуть меньшей начальной ценой контракта в 399,3 млн руб. На этот тендер было подано сразу две заявки. Не названный в публичных документах претендент попросил за свои услуги 395,3 млн руб. Победившая компания «АСБК центр» снизила стартовую цену лота на 985 руб. Фронт работ теперь рассчитан на срок до 31 мая 2024 г.

Что известно о подрядчике

По данным ЕГРЮЛ, ООО «АСБК центр» было зарегистрировано в Москве 3 июня 2015 г. С декабря 2016 г. гендиректором выступает Владлен Дрыгин. С 7 октября 2019 г. компания на 100% принадлежит Татьяне Борисовой.

Она же на данный момент выступает гендиректором и единственным учредителем зарегистрированного в Москве ООО «Универсалбизнес». Основной заявленный вид деятельности этой организации — «торговля оптовая офисной мебелью». Также Борисова более 10 лет назад входила в состав ликвидированного ныне зарегистрированного в Москве ООО «Эстетика офиса» с основным видом деятельности «оптовая торговля офисной мебелью».

Кроме того, Борисова зарегистрирована в ЕГРЮЛ в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося «деятельностью по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию».

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. ООО «АСБК центр» продемонстрировало выручку в 62,4 млн руб. с падением этого показателя на 13% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыл оказалась на уровне 618 тыс. руб.

На своем сайте компания описывает профиль деятельности двумя предложениями: «проектирование, разработка, внедрение и поддержка комплексных информационных систем; консалтинг в области цифровых технологий».

В базе «Контур.фокуса» содержатся сведения о 14 госконтрактах на общую сумму в 312,1 млн руб., то есть они совокупно принесли компании меньше выручку, чем новый один контракт с Генпрокуратурой.

По названиям тендеров видно, что опыт работы с ПО «1С» у «АСБК центра» есть, но максимальная сумма контракта по данной тематики составляет 10 млн руб. Среди господрядчиков компании — Роскосмос, структуры Правительства, Росрезерва, Минздрава и др.

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Редакция CNews ожидает комментариев от Генпрокуратуры и «АСБК центра». Заказчику был задан вопрос относительно того, не смущает ли ведомство отсутствие опыта подрядчика по осуществлению масштабных проектов, связанных с ПО «1С». Компании — не планирует ли она привлечь более опытных субподрядчиков.

Особенности и масштабы проекта

В создаваемый комплекс КАИС ФХД должны войти системы для ведения бюджетного и управленческого учета органами и организациями прокуратуры для расчета заработной платы, денежного довольствия и денежного содержания работников, для управления поставками предметов форменного обмундирования, для ведения электронного документооборота.

Для создания этих систем Генпрокуратура намеревается силами подрядчика переработать типовые программные продукты, входящие в состав решения «1С:предприятие».

«КАИС ФХД предназначена для формирования единого информационного пространства, в котором будет производиться отражение всех операций финансово-хозяйственной деятельности заказчика, формирование отчетности по установленным нормативно-правовыми актами и обеспечение соответствия форматов обмена информацией с государственными органами», — говорится в тендерном техзадании.

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Создание новых систем на решениях «1С» должно охватить не только центральную структуру Генпрокуратуры в Москве, но и 120 подразделений ведомства по всей России от Калининграда до Владивостока. Среди них — региональные прокуратуры республик и областей, Университет прокуратуры, транспортные и военные прокуратуры.

Ведомство отмечает, что опыт использования продуктов «1С» у нее уже есть. На платформе «1С:предприятие 8» реализован децентрализованный бухгалтерский, кадровый учеты и расчет заработной платы в Главной военной прокуратуре и военных прокуратурах окружного звена.

Кроме того, организация сообщает, что сейчас «для стабильной работы программных продуктов используется СУБД Oracle Database Standard Edition».

Специфика разработок «Паруса»

Что касается софта, фигурирующего в проекте, то фирма «1С» и ее решения для читателей CNews в представлении не нуждаются. Компания же «Парус» существует более 30 лет — с 1990 г. На ее сайте говорится, что она создает решения класса ERP (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия). Главным ее зарубежным конкурентом можно считать немецкую SAP, главным российским — «1С».

«Двадцать региональных отделений и 200 партнеров в крупнейших городах России внедряют и сопровождают программные продукты “Парус” в соответствии с едиными стандартами корпорации, — сообщает о себе компания. — Приложения “Парус” используют более 25 тыс. организаций: федеральные ведомства, региональные администрации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, крупные территориально-распределенные корпорации, ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса, машиностроительные заводы, научно-исследовательские институты».