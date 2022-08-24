Генпрокуратура переводит свою бухгалтерию по всей России с «Паруса» на «1С»

Генеральная прокуратура России в части автоматизированного учета своей финансово-хозяйственной деятельности решила отказаться в своих подразделениях по всей России от решений корпорации «Парус» в пользу продуктов фирмы «1С». Стоимость проекта может достигнуть без малого 400 млн руб.

Переезд на «1С»

Как выяснил CNews, Генпрокуратура собирается создать комплекс автоматизированных информационных систем финансово-хозяйственной деятельности (КАИС ФХД) на программных решениях фирмы «1С». В комплекс должны войти системы для ведения бюджетного и управленческого учетов органами и организациями прокуратуры для расчета заработной платы, денежного довольствия и денежного содержания работников, для управления поставками предметов форменного обмундирования, для ведения электронного документооборота.

Для создания этих систем Генпрокуратура намеревается переработать типовые программные продукты, входящие в состав решения «1С:предприятие».

На данный момент упомянутые задачи автоматизации финансово-хозяйственной деятельности в Генпрокуратуре решаются на программной платформе «Парус бюджет 8» корпорации «Парус».

Целью миграции ведомство указывает требования концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 г. № 627 от 14 сентября 2017 г.

CNews ожидает от корпорации «Парус» комментариев относительно данной ситуации.

Масштабы проекта

Создание новых систем на решениях «1С» должно охватить не только центральную структуру Генпрокуратуры в Москве, но и 120 подразделений ведомства по всей России от Калининграда до Владивостока. Среди них — региональные прокуратуры республик и областей, Университет прокуратуры, транспортные и военные прокуратуры.

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Ведомство отмечает, что опыт использования продуктов «1С» у нее уже есть. На платформе «1С:предприятие 8» реализован децентрализованный бухгалтерский, кадровый учеты и расчет заработной платы в Главной военной прокуратуре и военных прокуратурах окружного звена.

Кроме того, организация сообщает, что сейчас «для стабильной работы программных продуктов используется СУБД Oracle Database Standard Edition».

Проект на 400 миллионов

Осуществить миграцию на «1С» Генпрокуратура рассчитывает силами подрядчика, которого она выберет по итогам тендера. Он был запущен 23 августа 2022 г. в формате открытого конкурса в электронной форме с начальной максимальной ценой контракта в 399,7 млн руб.

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Заявки от претендентов принимаются до 8 сентября 2022 г. Подведение итогов намечено на 14 сентября. Фронт работ рассчитан на срок до 10 мая 2023 г.

«КАИС ФХД предназначена для формирования единого информационного пространства, в котором будет производиться отражение всех операций финансово-хозяйственной деятельности заказчика, формирование отчетности по установленным нормативно-правовыми актами и обеспечение соответствия форматов обмена информацией с государственными органами», — говорится в тендерном техзадании.

Специфика разработок «Паруса»

Фирма «1С» для читателей CNews в представлении не нуждается. Что касается корпорации «Парус», то эта организация существует более 30 лет — с 1990 г. На ее сайте говорится, что она создает решения класса ERP (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия). Главным ее зарубежным конкурентом можно считать немецкую SAP, главным российским — «1С».

«Двадцать региональных отделений и 200 партнеров в крупнейших городах России внедряют и сопровождают программные продукты “Парус” в соответствии с едиными стандартами корпорации, — сообщает о себе компания. — Приложения “Парус” используют более 25 тыс. организаций: федеральные ведомства, региональные администрации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, крупные территориально-распределенные корпорации, ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса, машиностроительные заводы, научно-исследовательские институты».