Работники Wildberries пожаловались в прокуратуру. Их непомерно штрафуют, заставляют работать бесплатно и раздеваться почти догола. Компания все отрицает

Работники Wildberries массово пожаловались на унизительную процедуру досмотра – их заставляют оголяться до нижнего белья. Также они жалуются на многочисленные штрафы, размер которых в некоторых случаях превышает размер зарплаты. Некоторые сотрудники вынуждены работать бесплатно, чтобы покрыть «долг» перед компанией.

Стриптиз на проходной

Работники Wildberries обратились в прокуратуру подмосковного Подольска с жалобой на неправомерное поведение своего работодателя. В тексте письма, опубликованного Telegram-каналом Baza, говорится, что их обязывают в буквальном смысле раздеваться почти догола дважды в день.

Первый раз работники одного из крупнейших российских маркетплейсов вынуждены оставаться в одном нижнем белье при приходе на работу, второй – при попытке уйти с нее. В жалобе сказано, что их подвергают процедуре досмотра «независимо от формы договора».

Более того, находиться в обнаженном виде они обязаны под камерами видеонаблюдения, указано в жалобе, потому что процедура досмотра проходит под запись. Зафиксированные этими камерами кадры ранее уже попадали в интернет и становились достоянием общественности, утверждают подписавшиеся под письмом.

Фотографии обращения в прокуратуру, опубликованные в Telegram-канале Baza

Отказаться от унизительной процедуры сотрудник может, однако в этом случае его заставят идти домой. Что будет, если отказаться от досмотра при выходе с территории Wildberries, работники маркетплейса не уточняют.

Что говорит Wildberries

Представители Wildberries не подтвердили CNews, что служба безопасности заставляет людей раздеваться едва ли не догола. По их словам, «компания обязана обеспечивать безопасность на складах и в сортировочных центрах».

Также в Wildberries сообщили CNews, что работники охранной организации «осуществляют бесконтактный осмотр исполнителей», который, по их словам, «проводится на добровольной основе при наличии подозрений в совершении правонарушения – с привлечением правоохранительных органов». «К запрещенным предметам для проноса относятся, в том числе, напитки, не имеющие заводской упаковки, или жидкости неизвестного состава», – добавили они.

Выплачивать зарплату работодателю

Вторая претензия, с которой работники Wildberries обратились в прокуратуру Подольска – это весьма непрозрачная система начисления заработной платы, кишащая скрытыми санкциями. В письме открытым текстом говорится, что маркетплейс «систематически начисляет удержания из заработанных средств по надуманным причинам».

Притом никаких лимитов размеров денежного взыскания в Wildberries, судя по всему нет, потому что работники, по их утверждению, могут не только не заработать ни рубля, но и легко остаться в долгу у корпорации. Иначе говоря, если штраф окажется больше заработной платы, то сотруднику придется «отрабатывать в первую очередь долг», указано в жалобе.

Пост в Telegram-канале Baza, посвященный проблеме

Авторы письма также пожаловались, что Wildberries может штрафовать сотрудников на «десятки и сотни тысяч рублей». В результате те, кому был выписан крупный штраф, вынуждены «месяцами работать бесплатно».

Также в тексте жалобы сказано, что компания не выдает расчетные листы, и получить их можно лишь через суд. Отдельно упоминалось и о проблемах с медицинским контролем на объектах компании, в частности, говорилось об отсутствии комплектов первой медпомощи.

Ложь, поклеп и клевета

В Wildberries категорически отрицают информацию, изложенную в письме работников в прокуратуру Подольска. «Взаимодействие работников и исполнителей с компанией регулируется договорами разного типа – подписывая любой из них, стороны соглашаются с условиями сотрудничества. Порядок расчета вознаграждения по договорам оказания услуг предусмотрен условиями договора», – сказали CNews представители маркетплейса.

«Что касается расчета заработной платы, информацию об этом работники получают в расчетном листе. Если сотрудник по каким-то причинам не получил расчетный лист, он всегда может быть предоставлен по запросу. Информационная система не применяется для расчета и начисления заработной платы работникам ООО "Вайлдбериз"», – добавили они.

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Также в Wildberries заявили, что на всех объектах компании «есть комплекты для оказания первой медицинской помощи». «Информация об отсутствии необходимого медицинского контроля не соответствует действительности», – говорится в официальном заявлении Wildberries.

Отметим, что Amazon, крупнейший американский маркетплейс, тоже регулярно обвиняется в крайне халатном отношении своим работникам. Те в долгу не остаются – обращаются в суд и устраивают забастовки.

Продавцы и покупатели тоже не в восторге

Претензии к сотрудничеству с Wildberries в последнее время высказывают не только сотрудники компании, но и продавцы, торгующие на этой площадке. Как сообщал CNews, в середине января 2024 г. у Wildberries сгорел гигантский склад в Шушарах, с которого отгружалось 10% ассортимента маркетплейса. Предварительный размер убытков – 10 млрд руб.

Wildberries пообещала компенсировать продавцам все убытки в кратчайшие сроки. Те со своей стороны пожаловались на непрозрачность системы выплат и на их минимальный размер. CNews писал, что многие из них рискуют потерять миллионы рублей.

Что касается покупателей, то Wildberries регулярно пытается ухудшить их пользовательский опыт. Например, маркетплейс в тайне от них сохранял информацию о банковских картах, с которых они оплачивали товар, даже после удаления этих сведений из личного кабинета, и мог списать деньги с ранее использованной и удаленной карты, если на привязанной к аккаунту не хватало средств для оплаты товара.

Также в Wildberries есть система платной доставки до так называемых «перегруженных» пунктов выдачи заказа, что тоже не нравится многим покупателям. К тому же маркетплейс часто пытается ввести дополнительные комиссии для них – в конце 2023 г. он пытался заставить своих клиентов платить ему лишние проценты при оплате с карт Visa и MasterCard (обе платежные системы ушли из России). После шумихи в СМИ и разговора сотрудников маркетплейса с представителями генпрокуратуры комиссия была отменена, но факт в том, что это уже вторая попытка Wildberries ввести ее – первую он предпринял в 2021 г. Причем тогда размер комиссии был лишь 2%, а в 2023 г. он вырос до 3%.