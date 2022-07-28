В России первый серьезный дефицит смартфонов. Мобильники Samsung пропадают из магазинов

В российских сетях истощились запасы смартфонов Samsung. Популярные модели исчезли с витрин, и купить их теперь можно с длительным ожиданием, и то не везде. Сроки пополнения запасов неизвестны – Samsung прекратила поставки еще в марте 2022 г., а параллельный импорт пока не заработал в полную силу.

Россияне остались без смартфонов Samsung

В некоторых регионах России образовалась нехватка популярных моделей смартфонов компании Samsung, пишет РБК со ссылкой на представителей отечественного телекоммуникационного рынка. Дефицит масштабный – чтобы купить нужный мобильник, потребители теперь вынуждены оформлять заказ и ждать несколько дней. Такое наблюдается, к примеру, в «М.Видео» – жители Уфы при заказе Galaxy S22 Ultra 28 июля 2022 г. смогут забрать его самовывозом не раньше 1 августа 2022 г., а доставку можно оформить как минимум на 2 августа 2022 г.

В других сетях телефонов и вовсе нет. Так, по информации РБК, в «Связном» все тот же Galaxy S22 Ultra тоже отсутствовал.

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Как убедилась редакция CNews, онлайн-ритейлер «Ситилинк» тоже пока не может предоставить жителям большинства регионов возможность купить современный смартфон Samsung линейки S22. В Екатеринбурге, Казани, Перми и других крупных городах есть лишь серия S21, а также более доступные модели А-серии. В Москве топовые смартфоны корейского бренда в наличии почти у всех крупных ритейлеров.

Дефицит подтвержден

Представители российского ритейла подтвердили, что в стране действительно наблюдается нехватка смартфонов Samsung. В частности, об этом заявил РБК директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

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Он не стал уточнять, каких именно моделей не хватает, отметив лишь, что дефицит корейских смартфонов «небольшой», и что «по значительной части» мобильников Samsung запасов на складе пока достаточно.

Как именно обстоят дела с запасами телефонов Samsung в других сетях, остается неизвестным. Редакция CNews направила запросы в «Ситилинк» и «М.Видео-Эльдорадо» и ожидает ответа.

Все было ожидаемо

Дефицит смартфонов Samsung был лишь вопросом времени, поскольку эта компания еще в начале марта 2022 г. полностью прекратила поставки своей техники в Россию. Она сослалась на проблемы с логистикой, возникшие после начала спецоперации на Украине. На 28 июля 2022 г. Samsung так и не восстановила импорт и даже переориентировала свой завод под Калугой на выпуск техники, поставляемой строго на экспорт.

Связь между прекращением поставок и возникшим дефицитом смартфонов Samsung подтвердила источники РБК.

Купить S22 Ultra можно не везде

Samsung долгое время была лидером российского рынка смартфонов. Однако на фоне отказа от импорта и других факторов в июне 2022 г. она опустилась на второе место с долей 24,61%, пропустив вперед китайскую Xiaomi (24,9%), которая срезала свои поставки в Россию лишь наполовину. Третье место занимает Apple (22,82%), которая тоже ушла из России (статистика StatCounter).

Параллельный импорт не работает

Samsung – один из двух сотен брендов, попавших в список для параллельного импорта. Товары этой компании теперь можно легально ввозить в Россию без ее на то согласия.

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Объемы импорта «серых» смартфонов Samsung после легализации параллельного импорта неизвестны. Как сообщал CNews, некоторые устройства, не предназначенные для продажи на территории России, могут быть заблокированы удаленно сразу после первого включения.

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По словам источников РБК, в настоящее время параллельный импорт работает не в полную силу. Они заявили изданию, что он пока не в силах «обеспечить беспрерывность поставок и адекватные запросам потребителей объемы продукции». «Этому способствует ряд причин: разорванные логистические цепочки, ограниченное финансирование таких поставок, сложности таможенного оформления, сервисная поддержка такой продукции и прочие», – уточнили они.

Другими словами, тот факт, что смартфоны Samsung пропали из магазинов лишь в конце июля 2022 г., спустя неполные пять месяцев после прекращения «белого» импорта ее техники, означает, что ритейлеры все это время распродавали свои запасы. Они были сделаны еще до начала марта 2022 г. и теперь, по всей вероятности, истощились. Редакция CNews направила запрос в «Ситилинк» и «М.Видео» о сроках их пополнения.