Любимый россиянами производитель начал брать ежемесячную дань за пользование своими телевизорами

LG начала сдавать продавать свои ТВ по подписке. Срок подписки может быть разным, но если не продлить ее, то за возврат ТВ придется заплатить дополнительно. Новшество введено пока только в Великобритании. LG – один из крупнейших в мире производителей ТВ. До 2022 г. ее техника была весьма востребована в России.

Подписка на телевизор

Корейская компания LG придумала продавать свои телевизоры по подписке. Как пишет портал Ars Technica, срок аренды может быть любым, хоть на три года – чем он больше, тем меньшую сумму придется платить ежемесячно. Минимальный срок – один месяц. Ars Technica попеременно называет эту модель распространения и подпиской, и арендой. От кредита она отличается тем, что нет переплаты (процентов). Если не платить аренду, LG заберет ТВ обратно.

На момент выхода материала сервис подписки на телевизор был доступен только в Великобритании – о его запуске в других странах LG не сообщала. В России его, вероятнее всего, и вовсе не будет – LG в числе первых бежала из России, свернув деятельность в стране весной 2022 г. В 2024 г. LG продавала по подписке бытовую технику в Сингапуре и Малайзии.

Нововведение распространяется и на некоторые другие виды техники LG. В частности, британцы могут подписаться на саундбары, мониторы и обычную акустику корейской марки.

Платить всегда

Что примечательно, пользователь, попавшийся на крючок новой подписки LG, соскочить с него без ущерба для своего кошелька не сможет. Сама идея сервиса аренды техники подразумевает ежемесячные взносы, которые в сумме часто могут превышать итоговую стоимость ТВ в магазине.

StockSnap / pixabay Проще и выгоднее купить телевизор сразу, а не подписываться на него

Помимо этого, отказ от продления подписки обернется для пользователя дополнительными тратами. «По окончании подписки вы можете подать заявку на бесплатное обновление, продолжить ежемесячную оплату или вернуть устройство», — говорится на сайте LG. Желающим оставить LG без ежемесячных поступлений из своего кошелька придется заплатить компании 50 фунтов стерлингов (около 5300 руб. по курсу ЦБ на 28 января 2026 г.). За этот взнос корейский вендор обязуется предоставить клиенту «полный комплекс услуг по демонтажу» (full removal service) телевизора, взятого по подписке. В стоимость входят разборка телевизора, упаковка его в коробку и дальнейший вывоз.

Великодушная и продуманная LG

К преимуществом своего сервиса подписки на ТВ компания LG относит то, то вернуть взятый в аренду телевизор можно будет даже с «очевидными признаками использования, такими как царапины, небольшие вмятины или дефекты лакокрасочного покрытия» (obvious signs of use, such as some scratching, small dents, or changes in the paintwork). Платить за эти дефекты пользователю не потребуется, указано на сайте компании.

Вот только LG не уточняет, какие именно вмятины она посчитает небольшими, и какие повреждения лакокрасочного покрытия будут считаться приемлемыми для нее. При этом ниже она пишет, что может брать с клиентов деньги за повреждение телевизоров «в соответствии с тарифами на ремонт, указанными в договоре» (may charge you for the cost of repair as outlined by the Repair Charges set out in your agreement).

Дополнительный заработок

Приобретение телевизора по подписке накладывает на пользователя целый ряд ограничений и, конечно же, обязательств. В частности, ему нужно будет обеспечивать сохранность устройства, например, от грабителей.

Сразу после запуска в Британии сервиса аренды ТВ появились сторонние компании, возжелавшие заработать на этом. В частности, в этой стране у LG есть партнер в лице фирмы Raylo, которая предлагает всем желающим застраховать арендованные корейские телевизоры.

Страховка Raylo покрывает «случайные повреждения, утрату и кражу» (accidental damage, loss, and theft) арендованных устройств.

Где выгода, LG

Новый сервис подписки LG, как показали расчеты Ars Tecnhica выгоден в первую очередь самой LG. К примеру, компания предлагает арендовать 83-дюймовую модель B5 2025 с OLED-экраном, полная стоимость которой составляет 2550 фунтов стерлингов (268,2 тыс. руб.).

По подписке этот ТВ будет стоить от 93 фунтов (9780 руб.) в месяц при заключении договора на три года или 36 месяцев. Вот только цена аренды превысит розничную стоимость ТВ уже через 27 месяцев, то есть да девять месяцев до окончания срока подписки.

Также LG позволяет арендовать различные ТВ всего на месяц. В случае с B5 2025 такая подписка обойдется в 277 фунтов или 29,1 тыс. руб.

С одной стороны, подписка LG дает возможность мгновенно получить доступ к электронике, которую они, возможно, не могут себе позволить в данный момент. Существуют и другие варианты, например, программы беспроцентной рассрочки (которые также предлагает LG), но такие программы могут предусматривать более крупные ежемесячные платежи, чем аренда.

С другой стороны, аренда гаджетов у LG для многих не будет финансово выгодной. Эта программа может быть полезна для частных лиц, предприятий и других организаций, которым требуются высококачественные гаджеты на ограниченный период времени или которые хотят часто обновлять свою технику. Но аренда электроники быстро становится дороже, чем покупка.

Добавим также, что в сентябре 2024 г. LG решила встроить в свои смарт-ТВ рекламу, которая показывается прямо в режиме ожидания.