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В «Ситилинке» стартовали продажи новых телевизоров LG OLED evo G6, C6 и B6

Федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявил о начале продаж новой линейки телевизоров LG OLED, в которую вошли модели LG OLED evo G6, LG OLED evo C6 и LG OLED B6. Новинки сочетают передовые технологии изображения, интеллектуальную обработку контента и расширенные игровые возможности, предлагая пользователям выбор решений для домашнего кинотеатра, гейминга и повседневного просмотра.

Флагманская серия LG OLED evo G6 создана для тех, кто ищет максимальную яркость и выразительность картинки. Благодаря технологии сверхсияющего цвета (Hyper Radiant Color) и функции увеличения яркости Brightness Booster яркость изображения достигает уровня, который до 3,9 раза выше, чем у обычных OLED-телевизоров. За обработку изображения отвечает интеллектуальный процессор alpha 11 3 поколения с нейронным процессором: он одновременно улучшает текстуры, снижает шум и сохраняет естественные детали, обеспечивая реалистичную картинку без излишней обработки. Для кинопросмотра предусмотрен режим «Кинорежиссера» с компенсацией окружающего освещения, а также поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos.

Линейка G6 рассчитана специально на геймеров. Игроки оценят частоту обновления 4K 165 Гц VRR, поддержку Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, сверхбыстрое время отклика и ALLM. Сверхтонкий дизайн позволяет телевизору плотно прилегать к стене и гармонично вписываться в интерьер.

LG OLED evo C6 ориентирован на тех, кто хочет получить премиальное качество изображения и звука.

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Модель оснащена процессором alpha 11 3 поколения и сверх яркой OLED-матрицей пиковую яркость выше в 3,2 раза по сравнению с обычными OLED-телевизорами. Телевизор поддерживает объёмный виртуальный 11.1.2-канальный звук. Технологии Идеальный Черный и Идеальный Цвет обеспечивают глубокий контраст и точные цвета при любых условиях. Для игр предусмотрена частота обновления до 165 Гц в 4K с поддержкой G-Sync и FreeSync Premium.

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LG OLED B6 — это начальная линейка OLED-телевизоров LG для тех, кто хочет получить опыт OLED-матриц, но не хочет переплачивать. Серия B6 предлагает впечатляющее качество 4K-изображения с идеальным черным цветом, 100-процентным цветовым охватом и высокой точностью цветопередачи.

Интеллектуальный процессор alpha 8 3 поколения с нейронным процессором, производительность которого выше в 5 раз по сравнению с предшественником. Для игр есть поддержка VRR до 144 Гц, а также G-Sync и AMD FreeSync Premium.

Телевизоры LG OLED evo G6, LG OLED evo C6 и LG OLED B6 уже доступны в «Ситилинке» в диагоналях от 42 до 97 дюймов по цене от 109990 руб.

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