Любимый россиянами производитель выпустил «беспроводной» телевизор. Он работает без розетки и антенны

LG выпустила 32-дюймовый монитор-телевизор StanbyME 2 Max, способный работать без проводов. Внутри него батарея почти на пять часов автономной работы, а выход в интернет открывает ему доступ к любым телеканалам. Подключать к нему можно что угодно – смартфоны, компьютеры, игровые приставки и пр. он стоит около $1100, то есть почти как два MacBook Neo.

Независимость от розетки

Компания LG начала продажи нового телевизора StanbyME 2 Max, который сама позиционирует как монитор. Это полностью беспроводное решение – им можно пользоваться даже на природе, где нет электросети.

Это ключевая особенность модели, и реализована она при помощи встроенного аккумулятора. Заряда батареи хватает на четыре с половиной часа автономной работы, несмотря на то, что ей приходится питать большой 32-дюймовый экран.

StanbyME 2 Max умеет выходить в интернет. За счет этого с его помощью можно смотреть почти любые телеканалы, в том числе российские – у многих из них на официальном сайте ведется прямая трансляция эфира. Это избавляет от необходимости покупки ТВ-приставки или подключения антенны, входа для которой в StanbyME 2 Max, впрочем, нет.

LG
StanbyME 2 Max на фирменной подставке

Премьера StanbyME 2 Max состоялась в Южной Корее. В этой стране LG просит за него 1,59 млн вон или около $1080 (82,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 апреля 2026 г.) . Это цена почти двух MacBook Neo, которые оцениваются в США в $600 (45,6 тыс. руб.).

Из России, где она ранее была одним из лидеров рынка ТВ, LG ушла в марте 2026 г. Сейчас ее продукция завозится в страну по параллельному импорту.

Больше экрана и звука

StanbyME 2 Max поддерживает разрешение 4К или 3840х2160. Его экран существенно вырос по сравнению с предыдущим поколением – 32 дюйма против 27, к тому же он сенсорный.

Телевизор умеет масштабировать изображение до без потери качества за счет обработки с помощью искусственного интеллекта. Также имеется поддержка технологии улучшения изображения Dolby Vision, однако же именно первого поколения.

LG
Экран можно располагать под любым углом

В этом плане StanbyME 2 Max нельзя назвать суперсовременным – как сообщал CNews, второе поколение Dolby Vision со множеством изменений и усовершенствований увидело свет в 2025 г.

LG заявляет о наличии в своей новинке акустической системы формата 11.1.2 с поддержкой объемного звучания. В дополнение к ней упомянута технология повышения качества звука Dolby Atmos.

Дополнительные функции

LG StanbyME 2 Max поддерживает установку приложений, так как работает под управлением прошивки webOS. Это превращает его в полноценный умный телевизор.

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца Цифровизация

В комплекте есть процессор Alpha 8 AI третьего поколения, модуль Wi-Fi 6 для беспроводного выхода в интернет, четыре порта USB-C для подключения периферии, включая внешние накопители, а также смартфонов и планшетов, и один порт HDMI. Он пригодится, если потребуется подключить к новинке LG игровую приставку, компьютер или ноутбук.

LG
Еще один вариант крепления

StanbyME 2 Max можно дополнить напольной подставкой, которая позволяет устанавливать его в как в горизонтальном (ландшафтном) положении, так и в вертикальном (портретном). С подставки его можно снять – доступно настольное расположение, а также можно повесить телевизор на стену в качестве очень большой фоторамки. Также есть специальное крепление для ремешка, за который его тоже можно повесить на стену.

Программная составляющая дополнена различными сервисами, ориентированными на корейскую аудиторию, хотя некоторые из них пригодятся и в России. Например, к ТВ можно подключить специальную умную камеру и пользоваться видеозвонками в корейском мессенджере KakaoTalk – как сообщал CNews, на фоне замедления Telegram его популярность в России стремительно растет.

Также на новом ТВ доступны глобальный бесплатный потоковый сервис с поддержкой рекламы LG Channels и сервис художественного контента LG Gallery Plus, позволяющий выводить на экран различные картины.

Геннадий Ефремов

