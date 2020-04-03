Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило интерактивные экскурсии

Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило удаленные показы квартир с возможностью интерактивного общения.

Во время интерактивной экскурсии потенциальный покупатель может удаленно посмотреть продаваемый объект и в режиме онлайн пообщаться с риелтором и хозяином квартиры. Кроме 360°фотографий во время тура доступна также вся информация о самом объекте недвижимости – планировка, стоимость, площадь и другая полезная информация.

За счет использования удаленных показов потенциальный покупатель может экономить свое время и деньги, отобрав те квартиры, на которые ему нужно съездить в живую и отсечь ненужные выезды, а собственникам недвижимости это позволит избежать лишних визитов и нецелевых показов. Кроме того, агент «33 слонов» может записать сам показ и переслать продавцу квартиры, а покупатель за один раз может посмотреть несколько квартир, не покидая дом.

Для создания такого тура риелтору достаточно один раз посетить продаваемую квартиру и записать панорамную съемку с помощью приложения на мобильном телефоне. Потом потенциальному покупателю достаточно лишь открыть ссылку на тур со своего ПК или мобильного устройства в оговоренное время.

На сегодня все офисы «33 слонов» уже обладают необходимым оборудованием для проведения съемок, и в базе агентства уже более 250 квартир, которые можно посетить удаленно.