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Accenture создала приложение для VR-мероприятий на 5000 пользователей

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Мастерская инноваций Liquid Studio компании Accenture в Германии разработала приложение Digital Tour, позволяющее устраивать VR-бизнес-мероприятия без использования специальной гарнитуры на 5 тысяч человек одновременно.

Процесс разработки Digital Tour занял у специалистов 1,5 месяца. При создании Digital Tour использовались технологии веб-разработки, а также технология отображения анимированной 3D-графики в веб-приложении.

Приложение работает через браузер следующим образом: зарегистрировавшись и получив ключ сессии, пользователь оказывается в «лобби», оформленном в футуристическом стиле. В зависимости от выбранного формата участия он может дождаться модератора и посмотреть презентацию, либо самостоятельно пройтись по виртуальным залам и пообщаться с другими пользователями, вступив с ними в голосовой диалог или переписку в чате.

«Это позволяет почувствовать более тесную связь, чем при обычных сервисах видеосвязи, лучше наладить коммуникацию, рассказать потенциальным партнерам о своих товарах и услугах, что особенно актуально в кризис, когда многие мероприятия переносятся в онлайн», - отметил Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio Accenture в России.

Приложение позволяет переключаться между разными спикерами, не выходя из сессий, а также брендировать залы, устанавливать виртуальные стенды, проводить экскурсии или выступать со сцены.

«Digital Tour актуален для России. Даже после окончания периода самоизоляции приложение может быть интересно представителям бизнеса с точки зрения логистики – не нужно ехать на мероприятие в другой конец города, можно побывать на нескольких мероприятиях в течение одного дня и т.д. Использование приложения также говорит о высоком уровне цифровизации компании», - сказал Арсений Кондратьев.

В скором времени Digital Tour планируют запустить как клиентское предложение.

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