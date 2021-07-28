Accenture обновила приложение для адаптации удаленных сотрудников в офисе

Специалисты лаборатории инноваций Liquid Studio компании Accenture обновили приложение “Be Safe. Be Well“, которое помогает организациям обучать и адаптировать новых сотрудников к реалиям офисной жизни в иммерсивном игровом формате.

Обучение вновь принятых на работу сотрудников было актуально и до «удаленки»: чем быстрее новые члены команды начнут ориентироваться на офисных этажах и поймут, к кому обратиться с теми или иными вопросами, тем скорее они приступят к рабочим обязанностям и будут выполнять их эффективно.

«Удаленка» обострила эту проблему. Десятки новых сотрудников были наняты в удаленном режиме, и теперь всем им предстоит вернуться в офисы, которые они никогда не видели, где они ничего не знают. Если речь идет об одном человеке, это не критично, но, если приходит одновременно десяток новичков, в рабочих процессах может случиться коллапс. Эту задачу и решает Accenture», — отметил Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio Accenture в России.

Accenture использует механизмы виртуальной реальности и геймификации для корпоративного обучения как для собственных задач, так и предоставляет различные решения в этой области заказчикам. Первая версия приложения “Be Safe. Be Well“ вышла несколько лет назад, теперь она расширена и доработана.

С помощью приложения познакомиться с офисом компании можно в формате игры на сайте компании.

В игре предусмотрено девять уровней, каждый из которых открывается только после прохождения предыдущего. Сотрудника в игре сопровождает виртуальная помощница, которая проводит мини-экскурсию, рассказывает о правилах и тонкостях офисной жизни. Также в приложении доступен диалог с ботом: в любой момент ему можно задать вопросы. На наиболее часто повторяющиеся он ответит очень быстро.

Решение объединяет сразу несколько технологий для создания эффекта дополненной реальности, например, 3D-сканирование реальной среды. С его помощью реальный физический офис отображается в цифровом мире с максимальной точностью и детализацией.

«Благодаря иммерсивным технологиям корпоративное обучение становится процессом не только эффективным, но и по-настоящему захватывающим и увлекательными», — сказал Арсений Кондратьев.

По его словам, многие компании в России аккуратно нащупывают момент, когда сотрудников можно будет вернуть в офисы или перевести на гибридную модель работы.

«С учетом того, сколько длится формат удаленной работы, тут может стать остро вопрос не только с адаптацией людей, трудоустроенных удаленно, но и с возвращением давно работающих сотрудников. А ведь от комфортной адаптации зависит мотивация сотрудников, и здесь на масштабе в сто или тысяча человек мы получаем вполне осязаемый экономический эффект», — отметил Арсений Кондратьев.