Accenture разработает голосового помощника для страховых компаний

Мастерская инноваций Liquid Studio компании Accenture в России анонсировала разработку голосового помощника для страховых компаний. Его смогут использовать как розничные клиенты, которым требуется оформить полис, так и страховые агенты.

Главная задача разработчиков – упростить процедуру расчета страховой премии, которая в зависимости от типа полиса может занимать от нескольких часов до нескольких дней.

«Обычно для этого требуется заполнить анкету и предоставить сканы документов. Наш виртуальный помощник сможет назвать предварительную стоимость полиса в режиме реального времени», - говорит Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio Accenture в России.

По его словам, голосовой помощник будет интегрироваться в любую систему – от мобильного приложения, сайта до навигатора, но в отличие от стандартных чат-ботов, он сможет поддерживать живой диалог.

«В разработке использовалась технология обработки естественного языка – NLP (Natural Language Processing): ответы воспринимаются в любом порядке, что максимально приближено к разговору с консультантом-человеком. Если потребуется проверка данных, помощник перезвонит или направит SMS с финальным расчетом», - отмечает Арсений Кондратьев.

Это не первая разработка Liquid Studio Accenture в России на базе NLP: ранее компания очеловечила голосового банковского помощника, дав ему имя «Вика», а также выпустила первого помощника для совершения покупок в магазинах по имени «Аня».

В Liquid Studio планируют сделать голосового помощника единым окном для всех типов страховок, пилотное решение будет представлено для расчета ипотечных полисов.

«Виртуальный ассистент сделает общение со страховыми компаниями комфортным, а агентам поможет снизить затраты ресурсов на рутинные операции», - говорит Арсений Кондратьев.