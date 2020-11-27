Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Accenture разработает голосового помощника для страховых компаний

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Мастерская инноваций Liquid Studio компании Accenture в России анонсировала разработку голосового помощника для страховых компаний. Его смогут использовать как розничные клиенты, которым требуется оформить полис, так и страховые агенты.

Главная задача разработчиков – упростить процедуру расчета страховой премии, которая в зависимости от типа полиса может занимать от нескольких часов до нескольких дней.

«Обычно для этого требуется заполнить анкету и предоставить сканы документов. Наш виртуальный помощник сможет назвать предварительную стоимость полиса в режиме реального времени», - говорит Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio Accenture в России.

По его словам, голосовой помощник будет интегрироваться в любую систему – от мобильного приложения, сайта до навигатора, но в отличие от стандартных чат-ботов, он сможет поддерживать живой диалог.

«В разработке использовалась технология обработки естественного языка – NLP (Natural Language Processing): ответы воспринимаются в любом порядке, что максимально приближено к разговору с консультантом-человеком. Если потребуется проверка данных, помощник перезвонит или направит SMS с финальным расчетом», - отмечает Арсений Кондратьев.

Это не первая разработка Liquid Studio Accenture в России на базе NLP: ранее компания очеловечила голосового банковского помощника, дав ему имя «Вика», а также выпустила первого помощника для совершения покупок в магазинах по имени «Аня».

В Liquid Studio планируют сделать голосового помощника единым окном для всех типов страховок, пилотное решение будет представлено для расчета ипотечных полисов.

«Виртуальный ассистент сделает общение со страховыми компаниями комфортным, а агентам поможет снизить затраты ресурсов на рутинные операции», - говорит Арсений Кондратьев.

Другие материалы рубрики

«Росатом» переводит 90 тыс. сотрудников на отечественное ПО

Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД

МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз

«Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными

Капитализация SAP рухнула на 33,1 миллиарда за один день. Что дальше?

«Ростелеком» купил собственного поставщика CRM за 430 миллионов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix

Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930

Техноблог

Что такое блю-блокеры и зачем они нужны

Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?

Показать еще

Наука

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи
Показать еще
Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче