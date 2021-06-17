Accenture разработала решение, позволяющее ретейлерам управлять live-commerce продажами

Мастерская инноваций Liquid Studio компании Accenture разработала решение, позволяющее ретейлерам управлять live-commerce продажами.

Зародившийся в Азии формат электронной коммерции под названием live-commerce (также его называют live stream shopping) стал набирать популярность во время режима самоизоляции. Это нативный формат продвижения, когда во время стримов блогеры предлагают купить товары или услуги.

Live stream shopping становится новой точкой роста продаж и прибыли в электронной коммерции, развиваясь как на специализированных маркетплейсах, так и на платформах Facebook, YouTube, Instagram и Twitch. Особенно актуален этот формат для поколения Z, которое принимает решение о покупке на основании рекомендаций гораздо чаще: в 44% случаев (средний показатель для всех возрастов – 26%). В Китае на конец 2020 г. оборот live-commerce по прогнозам должен был достичь $170 млн.

«Несмотря на растущую популярность e-commerce, для ретейлеров остается актуальной проблема оценки эффективности продаж. Они видят только общие показатели продаж, но не могут управлять процессом, оценивать эффективность кампаний по отдельности и эмоциональную вовлеченность покупателей. Разработанное решение помогает решать эту задачу», – отметил Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio Accenture в России.

Разработанное Liquid Studio решение может проанализировать результаты каждого стрима с точки зрения его влияния на продажи. Оно базируется на технологиях обработки естественного языка (NLP) и позволяет использовать данные видеопотока, аудиопотока и чата стрима. Кроме непосредственно реплик пользователей инструмент оценивает их эмоциональный отклик: для системы информативным является каждый знак, будь то знак препинания или эмодзи.

С помощью этого инструмента ретейлеры смогут проверять маркетинговые гипотезы и получать информацию о реальном влиянии живых стримов на продажи компании. В случае, если пользователи стрима зарегистрированы на платформе трансляции, они будут соотнесены с профилями клиентов в CRM-системе бренда, что может стать основной для построения персонализированных отношений с клиентами и создания индивидуальных приложений.