Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Accenture разработала приложение для азартных болельщиков

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Мастерская инноваций Liquid Studio компании Accenture в России разработала прототип приложения, позволяющего узнавать актуальную статистику о спортивных мероприятиях и делать ставки.

Приложение Liquid Studio называется «Статистика трансляций». На разработку его прототипа потребовалось всего 6 недель.

Используемые технологии включают элементы машинного обучения и компьютерного зрения, для автоматического определения трансляции, вида спорта и участвующих в состязании спортсменов или команд.

Если направить камеру смартфона на телевизор с трансляцией, приложение выдаст информацию о ней: кто играет, актуальный счет, статистику, коэффициенты на победу и предложит сделать ставку. Меткой для определения матча служит иконка телеканала.

По словам Арсения Кондратьева, руководителя Liquid Studio Accenture в России, в «Статистике трансляций» можно отобразить любую информацию, интегрировав ее источник с приложением.

«Это может быть любая информация, которая поможет болельщику принять решение о ставке. Например, действующие результаты команд, их состав, наличие травм у игроков. Проводится ли игра дома или в гостях, когда были предыдущие игры у этих команд и т.д. Пользователю нашего приложения не нужно самому искать текущий матч, приложение сделает это за него, - сказал Арсений Кондратьев. - В случае, если человек хочет сделать ставку, происходит подключение к одной из букмекерских контор, после чего пользователь заполняет все необходимые поля. Дальнейший процесс выплаты, если таковая будет, зависит от букмекерской конторы».

По его словам, подобные приложения уже существуют, однако они, как правило, «заточены» под определенную букмекерскую контору или один вид спорта. «Статистика трансляций» предлагает максимально широкий выбор для азартных болельщиков.

Другие материалы рубрики

«Яндекс» открывает для российских компаний бесплатную библиотеку приложений для работы с ИИ

ВТБ выпустил бесплатную мобильную бухгалтерию для ИП со счетами в любом банке

Взломан крупнейший хостинг-провайдер «темного интернета». Безвозвратно уничтожены 7600 сайтов

Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей

Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов

«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты
Показать еще

Наука

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной