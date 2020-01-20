Accenture «очеловечила» голосового банковского помощника

Liquid Studio разработала голосового банковского помощника, с помощью которого можно переводить деньги, используя устную речь, узнавать актуальную информацию о кредитах или баланс карты.

На аналитику, разработку и тестирование голосового ассистента по имени «Вика» потребовался месяц.

В отличие от обычных чат-ботов, виртуальный ассистент хорошо понимает и обрабатывает натуральную речь. Он изначально создавался с возможностью поддержания не линейных диалогов, а человеческого общения.

«Ассистент облегчит пользование мобильным банковским приложением за счет возможности вызова голосом и поддержания с ним диалога, как с человеком», – сказал Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio Accenture в России.

Например, вы хотите узнать, когда очередная выплата за кредит. Вы спрашиваете: «Вика, когда мне платить за кредит?». Если у вас несколько кредитов, ассистент перечислит их и попросит уточнить дату оплаты по тому, который вас интересует. После уточнения вы получаете полную информацию, сколько и когда вам надо заплатить. Все происходит так же, как если бы вы пришли в отделение банка с таким вопросом.

Также виртуальный ассистент будет полезен в случае, если необходимо срочно воспользоваться банковскими продуктами. Например, вы едете за рулем, вам звонит мама и просит перевести ей деньги. Не тратя времени и не отрываясь от дороги, просто можно сказать: «Вика, переведи маме 5 тыс. руб.». Голосовой ассистент ищет в ваших контактах номер человека и, если все успешно, повторяет детали операции, и после подтверждения корректности запроса, переводит деньги.

Пока в арсенале помощника четыре голоса, впоследствии можно будет настроить его разговаривать с определенной эмоцией, а также самостоятельно устанавливать голос, например, кого-то из родных.

В Liquid Studio рассказывают, что планируется интеграция виртуального ассистента в мобильное приложение банка.

Он может перевести пользователя на оператора в случае, если человек сам захочет поговорить с сотрудником банка, либо если понимает, что сам не сможет решить проблему.

Арсений Кондратьев отмечает, что спрос на голосовых помощников со стороны банков растет.

«С точки зрения взаимодействия с клиентами, эта технология позволяет создавать новые каналы и интерфейсы общения. Коммуникация с помощью голосовых помощников позволит повысить качество общения с клиентами, снизить расходы на эти коммуникации, а также собрать еще больше данных, требуемых для построения необходимых моделей в других бизнес-процессах». – отметил Кондратьев.

«В целом, в банковской сфере технологии и роботы будут все больше выполнять понятные и рутинные работы, позволяя людям сосредоточиться на задачах, требующих творческого и/или комплексного подхода», – сказал Арсений Кондратьев.