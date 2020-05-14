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Accenture разработала голосового помощника для покупки продуктов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Мастерская инноваций Liquid Studio компании Accenture в России разработала голосового помощника для онлайн-покупок в продуктовых магазинах. С помощью ассистента можно выбрать необходимый набор продуктов, оформить доставку, узнать об акциях и бонусах.

Новый голосовой ассистент получил имя «Аня». В разработке использовалась технология обработки естественного языка – NLP (Natural Language Processing), которая позволяет ассистенту воспринимать голосовые запросы и организовывать заказ доставки, проверять баланс бонусов, сообщать о новых акциях магазинов. Также помощник «Аня» может идентифицировать в речи пользователя указание даты доставки, время, место, сумму заказа и многое другое.

Разработка голосового ассистента заняла у Liquid Studio месяц.

«Большая часть времени потребовалась для проработки сценариев взаимодействия с пользователем, так как мы хотели сделать помощника «очеловеченным» и понятным пользователю», - сказал Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio Accenture в России.

Помощник «Аня» может подбирать товары непосредственно под пользователя, с учетом его повседневных предпочтений. Если на вопрос ассистента «Какие продукты вы хотите заказать?», будет озвучен ответ: «Мне как обычно», «Аня» добавит в корзину товары, наиболее часто приобретаемые пользователем. Опыт общения с реальным человеком дает возможность голосовому помощнику постоянно обучаться и развиваться.

Например, если пользователь закажет яблоки, а в магазине их несколько видов, помощник постарается подобрать товар в соответствии с предпочтениями пользователя. Если же пользователю необходим другой товар, ассистент предложит весь доступный в магазине ассортимент. Кроме того, помощник может запоминать предыдущие сессии общения с пользователями в магазине и давать рекомендации на основе статистики покупок.

«Аню» можно интегрировать в существующее мобильное приложение магазина или скачать как самостоятельное приложение на смартфон.

По словам Арсения Кондратьева, для российских ритейлеров использование виртуальных помощников – новый перспективный канал продаж. «

Он позволяет задействовать единого «цифрового» оператора для большого количества пользователей. А также персонализировать отношения с покупателями, детализировать потребительский опыт и занести его в CRM-систему», - сказал Арсений Кондратьев.

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