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Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации

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, Текст: Владимир Бахур

AB InBev Efes при поддержке Accenture запустили центр роботизации в России и Украине. Роботы помогут в осуществлении рутинных операций, чтобы освободить сотрудников пивоваренной компании для решения более сложных задач.

В Accenture рассказали, что это один из немногих примеров, когда центр роботизации создавался для нужд компании из сферы FMCG. Обычно такие технологии востребованы банками, страховыми компаниями и предприятиями ритейла.

Компания AB InBev Efes была образована в 2018 году благодаря слиянию AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины. Компания владеет 14 пивоваренными заводами и 3 солодовенными комплексами в России и Украине.

Центр роботизации — часть комплексной программы по ИТ-трансформации всех подразделений компании.

По словам директора по информационным технологиям и организации бизнес-процессов Владимира Демкина компании AB Inbev Efes, за 6 месяцев работы над проектом удалось автоматизировать 15 процессов различной сложности в производственной, логистической и финансовой сферах компании. В результате среднее время на выполнение роботизированных процессов было снижено в 5,5 раз.

Удалось оптимизировать такие трудоемкие процессы, как ввод в эксплуатацию основных средств, ввод ручных проводок для бухгалтерского учета и сверка платежей с налоговым органом.

«За первый месяц проекта была сформирована абсолютно новая команда на стороне клиента. В течение первых трех месяцев была полностью организована работа центра роботизации – от подхода к поиску процессов до подхода к их поддержке», - сказал руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев.

По его словам, при работе над проектом специалисты Accenture совместно с внутренней командой клиента использовали Scrum подходы, а циклы разработки роботов были синхронизированы с циклами других ключевых систем клиента.

«Основным вызовом для нашей внутренней команды был поиск процессов, которые можно роботизировать без существенных изменений в бизнес-процессах, и при этом такие процессы должны были снять существенную нагрузку с сотрудников ОЦО (общего центра обслуживания). Команда не только успешно справилась, но и сформировала подход для дальнейшего поиска и анализа процессов, - отметил Владимир Демкин. - Мы должны были не только создать центр роботизации, но и внутреннюю команду универсальных специалистов, которые могли бы заниматься анализом данных и разработкой в дальнейшем».

В Accenture также отметили, что проект велся полностью удаленно: над ним работали объединенные команды Accenture и AB InBev Efes из Москвы, Ульяновска, Харькова и Твери.

«В будущем мы планируем развивать направление роботизации процессов, подключая к нему алгоритмы распознавания изображений и виртуальных помощников», - сказал Владимир Демкин.

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