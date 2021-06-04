«Вымпелком» и РЖД подписали соглашение о развитии цифровых сервисов

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Российские железные дороги» (РЖД) заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровых сервисов на базе инфраструктуры РЖД и решений «Вымпелкома». Соглашение было подписано 3 июня 2021 г. и будет действовать по 6 июня 2026 г.

В рамках партнерских отношений «Билайн» и РЖД рассмотрят перспективы развития ИТ-инфраструктуры на мощностях ЦОДа главного вычислительного центра РЖД.



Результатом реализации совместных проектов станет улучшение качества мобильной связи и интернета для пользователей сети «Билайна» на всей территории России. Расширение зоны покрытия позволило бы обеспечить бесперебойными услугами связи в том числе жителей отдельных районов Урала, Сибири, Дальнего Востока, где присутствует РЖД.

Главный вычислительный центр РЖД имеет собственную разветвленную сеть дата-центров, инфраструктура которых используется для предоставления информационных услуг и облачных сервисов (в том числе на основе российского программного обеспечения) как внутренним клиентам компании, так и внешним.

Кроме того, «Билайн» и РЖД приложат усилия для цифровизации уже существующих бизнес-процессов: планируются совместные проекты по развитию новых цифровых продуктов и сервисов.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу «Вымпелкома», сказал: «Инфраструктурные возможности РЖД в сочетании с инновационным подходом к цифровизации от «Билайн» несут в себе большой технологический потенциал и новые возможности для развития в телекоммуникационной и транспортной сферах. Это стратегическое партнерство позволит в итоге усилить свои позиции на рынке обеим компаниям».

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД, сказал: «Российскими железными дорогами» накоплен значительный опыт цифровой трансформации. Опираясь на него, РЖД готовы содействовать развитию цифровых продуктов и сервисов для нужд регионов и бизнеса. Мы видим, что цифровизация – в любой сфере – помогает повысить качество жизни людей, и совместные проекты с «Билайн» не будут исключением».