Ассоциация «ФинТех» и «Билайн» договорились о сотрудничестве в области развития финансовых технологий

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») и ассоциация «ФинТех» (АФТ) подписали меморандум о сотрудничестве и возможности заключения в будущем договора об ассоциированном членстве «Билайна» в ассоциации.

В рамках сотрудничества АФТ и «Билайн» планируют участвовать в разработке направлений, стандартов и концепций финансовых технологий и подходов к их внедрению, консолидировать усилия по развитию в технологиях, формировать параметры и ограничения новых сервисов и продуктов, клиентского пути, а также проводить технологические инициативы (прототипирование), консультации, участвовать в совместных мероприятиях. Также, компании договорились о возможном присоединении «Билайна» к ассоциации «ФинТех» в качестве ассоциированного члена.

Со стороны «ВымпелКома» меморандум подписал заместитель генерального директора, руководитель блока по корпоративному бизнесу Максим Зайков, а от ассоциации «ФинТех» — генеральный директор Максим Григорьев.

Заместитель генерального директора, руководитель блока по корпоративному бизнесу «Билайна» Максим Зайков сказал: «Участие в ассоциации «ФинТех» направлено на то, чтобы расширить наши сильные стороны и продемонстрировать их всему банковскому сектору. Мы намерены активно участвовать в развитии продуктов, прототипировать лучшие решения и получать обратную связь от отрасли на площадке АФТ. В частности, у нас есть большой практический опыт в предоставлении ИТ-инфраструктуры и облачных решений для обеспечения кибербезопасности финансового сектора. Банки доверяют нам свою инфраструктуру, и мы обеспечиваем её отказоустойчивую и безопасную работу. Так, например, beeline cloud предоставляет облачную инфраструктуру, аттестованную для хранения и обработки персональных данных, а также для платежных систем и сервисов».

Генеральный директор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев отметил: «Присоединение к АФТ одной из ведущих российских телеком-компаний откроет широкие перспективы для инноваций и сотрудничества в области развития российских технологий за счет кросс-отраслевого взаимодействия участников ассоциации. Это позволит совместно разрабатывать и внедрять передовые решения, в том числе с использованием искусственного интеллекта и открытых API, что будет способствовать улучшению качества и доступности финансовых услуг».