«Билайн» и Auxo подписали соглашение о сотрудничестве

ПАО «ВымпелКом» (билайн) и крупный ИТ-интегратор Auxo подписали меморандум о сотрудничестве, подтверждающий намерения сторон к долгосрочному партнерству. Свои подписи под документом поставили исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «Вымпелком» Максимом Зайков и генеральный директор Auxo Алексей Декало. Об этом CNews сообщили представители Auxo.

Соглашение предусматривает совместное продвижение и развитие облачных технологий на российском рынке, разработку новых предложений и услуг, а также проведение маркетинговых мероприятий.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «Вымпелком»: «Мы рады сотрудничеству с Auxo, которое позволит предложить нашим клиентам ещё более широкий спектр облачных решений и услуг beeline cloud («Билайн облако»). Совместно с Auxo мы продолжим реализовывать ряд проектов, чтобы компании могли оперативно начать использовать российские платформенные решения в своих ИТ-ландшафтах».

Алексей Декало, генеральный директор Auxo: «Мы как ИТ-интегратор выделяем облачные решения beeline cloud в числе наиболее сильных для enterprise-сегмента наших клиентов. Мы уверены, что сотрудничество Auxo и beeline cloud («Билайн облако») будет ценным для сфер ИТ-интеграции и облачных технологий. Это объединение интеллектуальных ресурсов и опыта компаний позволит предложить нашим клиентам передовые решения для работы в облаке».

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Auxo — более 30 лет представляет комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений для всех отраслей в России и странах СНГ. Специалисты международного уровня работают в офисах компании в Москве, Воронеже, Краснодаре, Минске и Алматы, а также удаленно на территории России и стран СНГ. Компания ценит опыт работы в международной структуре Atos, однако ее деятельность продолжается в рамках российской компании Auxo, которая входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний.

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») — телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

Beeline cloud — российский облачный провайдер с надежными дата-центрами уровня Tier III и выделенными каналами связи. Beeline cloud решает задачи бизнеса, связанные с облачной ИТ-инфраструктурой, ИТ-аутсорсингом, кибербезопасностью и сервисами по модели MSP (Managed Service Provider).