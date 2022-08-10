«Билайн» приобрел российскую рекламную платформу ОТМ

«Вымпелком» (бренд «Билайн») закрыл сделку по приобретению российской группы OTM, владеющей технологической платформой для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы.

В 2021 г. мажоритарную долю ООО «Программатик холдинг» — головной структуры группы ОТМ («Онлайн технологии и медиа») — приобрел Veon Ventures, но в рамках текущей сделки эту долю выкупил «Вымпелком» и по результатам выполнения топ-менеджментом ОТМ зафиксированных в договоре KPI доля «Вымпелкома» в компании была увеличена до 100%.

Приобретение ОТМ позволит существенно усилить позиции «Вымпелкома» на рынке AdTech — фокусного и стратегически важного сегмента. В будущем планируется расширить географию работы ОТМ на рынках присутствия группы Veon. При этом ОТМ останется независимой операционной компанией, управляемой текущим менеджментом.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу «Билайна», сказал: «Мы постоянно совершенствуем и расширяем спектр услуг под разные задачи бизнеса. Покупка компании ОТМ — очередной логичный шаг в этом направлении. Итогом сделки стало создание компании, оказывающей рекламные услуги полного спектра, от full-service до self- service, на данных телеком-оператора. Совместный опыт экспертов «Билайн» AdTech и специалистов ОТМ позволит нашим клиентам получить лучший клиентский опыт от размещения интернет-рекламы, оптимизировать процесс закупки и снизить затраты, получив все услуги у единого поставщика».

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Дмитрий Лазарев, директор по рекламному бизнесу «Билайна», сказал: «Уже сейчас объединенная компания AdTech «Билайн» и ОТМ находится в топ-5 технологических рекламных игроков рынка в России. У нас получился многопрофильный продукт для data-ориентированного маркетинга, позволяющий в условиях дефицита рекламного инвентаря усилить правильную «эксплуатацию» Big Data и ее интеграцию с собственным AdTech инвентарем. Это позволяет предложить рынку набор рабочих рекламных инструментов».

Платформа OTM позволяет проводить алгоритмические закупки рекламы на мобильных устройствах и стационарных компьютерах. Для таргетирования рекламы OTM использует инструментарий больших данных (Big Data), которые собирают из различных источников. В группу OTM также входит сеть интернет-видеорекламы Videonow. В 2017 г. ОТМ запустила собственную сеть мобильной видеорекламы VideoTarget.