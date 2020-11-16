В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о назначении Максима Зайкова исполнительным вице-президентом по развитию корпоративного бизнеса. Ранее он руководил тем же направлением в Центральном регионе.

В новой роли Максим продолжит укрепление позиций компании в B2B-сегменте, цифровизацию и оптимизацию бизнес-процессов, будет развивать новые перспективные направления и динамично расширять спектр партнерских решений, внедряя более эффективные практики.

Максим Зайков проработал в компании «Билайн» десять лет, начав свою карьеру на позиции менеджера по продажам. Это позволило ему приобрести не только обширные знания в области телекоммуникаций, но и глубокое понимание внутренних бизнес-процессов.

В новой должности Максим будет работать в прямом подчинении генерального директора «Билайн» Александра Торбахова, а также будет включен в состав правления компании.

Александр Торбахов, генеральный директор «Вымпелкома», отметил: «За последние годы нашей компании удалось достичь больших успехов в сегменте B2B. Я уверен, что с помощью своей уникальной экспертизы и разностороннего опыта Максим Зайков сможет добиться ещё более выдающихся результатов, эффективно используя драйверы роста и потенциальные возможности развития бизнеса».

Максим Зайков присоединился к команде «Вымпелкома» в 2010 году. До 2014 года занимался продажами в сегменте B2B: сначала в должности руководителя отдела, а потом — на позиции директора по корпоративному бизнесу.

Максим почти с нуля сформировал свой отдел и наладил его взаимодействие со смежными подразделениями. Это позволило максимально быстро обрабатывать поступающие заявки, в том числе аварийные. В результате прирост общей выручки компании в 2013–2014 гг. на 20% превысил плановый показатель.

В 2014 году Максим возглавил тюменский филиал «Билайн», а в 2016–2017 гг. руководил тюменским кластером (Тюмень, Курган, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО). После этого занял пост директора в новосибирском кластере (Новосибирск, Омск, Алтайский край и Республика Алтай), на который приходилось 30% выручки «Билайн» в Восточном регионе.

С 2019 года Максим занимал должность коммерческого директора компании в центральном регионе, где ускорил цифровизацию ключевых проектов. В частности, лично курировал разработку и запуск цифровых продуктов для крупнейших корпоративных клиентов.

Максим Зайков получил высшее образование в области менеджмента и предпринимательской деятельности, принял участие в Президентской программе переподготовки управленческих кадров и в 2015 году окончил её по направлению «Финансовый менеджмент».