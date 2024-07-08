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Auxo локализовала ИТ-инфраструктуру российского подразделения Kellogg Company

Компания Auxo реализовала проект по аудиту и локализации ИТ-инфраструктуры для российского подразделения Kellogg Company. Проект стартовал в январе прошлого года и был завершен в течение 9 месяцев.

В рамках аудита специалисты Auxo подготовили визуальную систему программирования будущей суверенной ИТ-инфраструктуры заказчика с минимизацией рисков из-за внешнеполитических факторов.

Для реализации процесса локализации, заказчику были предложены решения для основных частей инфраструктуры в части бизнес-критичных сервисов: локальная служба каталогов; реализация SSO-авторизации для всех внешних облачных решений; клиентский VPN-доступ для удалённых сотрудников; локальная служба удалённых рабочих мест; локально управляемая СРК на базе имеющихся у заказчика решений; миграция ERP-системы в Россию и развертывание её архивной копии в облаке Auxo; замена МСЭ и решений по безопасности периметра корпоративной сети на российские решения; миграция всех данных пользователей с корпоративных сайтов в локальное хранилище заказчика с сохранением иерархии и прав доступа; внедрение системы полного мониторинга всей ИТ-инфраструктуры заказчика и передача её «под ключ».

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Предложенные решения позволили реализовать проект по локализации с нулевым временем простоя для заказчика. Бесплатное решение для клиентского доступа обеспечило экономию на закупке ПО и оборудования, а также и существенно упростило поддержку данного элемента инфраструктуры.

«Уникальный опыт Auxo по локализации собственной инфраструктуры от международной структуры Atos и высокий уровень экспертизы команды позволяют нам качественно реализовывать подобные проекты для наших клиентов. Мы ценим стремление бизнеса выстраивать собственное цифровое пространство и развивать соответствующие компетенции», – отметил Алексей Декало, генеральный директор Auxo.

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