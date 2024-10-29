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Auxo реализовала проект аутсорсинга сервиса печати для крупного производителя продуктов питания и напитков

ИТ-компания Auxo реализовала проект аутсорсинга сервиса печати для крупного производителя продуктов питания и напитков.

Направление печати является бизнес-критическим для заказчика, так как обеспечивает отправление всех отгрузок. В связи с этим необходимо было организовать бесперебойную работу сервиса печати, круглосуточную поддержку, а время восстановления сократить до 4 часов.

Проект аутсорсинга позволил обеспечить непрерывный выпуск общего объема отпечатков в месяц на уровне 11,5 млн, задействовав 1,5 тыс. единиц оборудования.

Эксперты Auxo поддерживают постоянный запас материалов на территории заказчика на не менее чем 1,5 месяца работы. Материалы на 3 месяца работы сервиса хранятся на складах Auxo.

Для поддержания сервиса печати на высоком уровне, специалисты Auxo постоянно проводят тестирование нового оборудования, коммуникацию с заказчиком, оптимизируют инфраструктуру печати на площадках. Для удаленного решения возникающих проблем организована круглосуточная первая линия поддержки с предоставлением услуги консалтинга.

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SLA (соглашение об уровне сервиса) проекта составляет от 97 до 100%.

«Реализуя любой проект, наша команда ставит в приоритет индивидуальный подход и разработку решения под потребности каждого заказчика. Когда сервис печати является бизнес-критическим направлением для заказчика, бесперебойность его работы оценивается и контролируется специалистами Auxo с расчетом на перспективу. Поддержка сервиса на высоком уровне является неотъемлемой частью нашей работы с заказчиками», – отметил Александр Лобастов, директор департамента поддержки цифрового пространства Auxo.

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