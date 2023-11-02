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Эксперт Auxo рассказал, как выбрать оптимальное российское ИТ-решение на форуме CNews 2023

Руководитель направления LowCode&CRM компании Auxo Михаил Лобанов поделился опытом, как выбрать и внедрить российские ИТ-решения исходя из потребностей компании.

Он выделил несколько важных этапов: определение подходов к выбору решения, выбор подходов к сбору и концептуализации информации, соблюдение сроков продолжительности аудита.

Также Михаил Лобанов рассказал об успешных проектах трансформации ИТ-ландшафта для крупнейших производственных компаний, реализованных Auxo.

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