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Auxo и SimpleOne объявили о партнерстве в области управления ИТ-услугами

Auxo и SimpleOne объявили о партнерстве в области управления ИТ-услугами (ITSM).

Партнерство с SimpleOne позволит предложить клиентам Auxo решение для реализации набора практик по управлению ИТ-сервисами на базе российского продукта.

Решение SimpleOne соответствует исходным требованиям Auxo к ITSM/ESM (Enterprise Service Management) и обладает следующими преимуществами: высокой скоростью внедрения и реализации изменений, сокращением затрат на поддержку ИТ-инфраструктуры благодаря автоматизации процессов различных подразделений на базе единой платформы, а также удобством использования.

«Совместная экспертиза SimpleOne и Auxo позволит клиентам повысить эффективность бизнес-процессов. У нас уже есть кейсы как быстрой миграции с решений ушедших вендоров в срок от 3 дней, так и полной реализации проектов в течение 3 месяцев. Уверен, клиенты Auxo высоко оценят сервисный подход и возможности наших решений и будут использовать их в процессе своей цифровой трансформации», – сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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Бизнес

«Мы выбрали платформу SimpleOne, потому что функциональность решения позволяет закрыть потребности наших клиентов в ITSM-платформе. Заключив данное партнерство, мы также расширяем линейку решений, обеспечивающих технологический суверенитет, так как SimpleOne – это российский разработчик, который успешно импортозамещает мировых лидеров. В настоящий момент в Auxo запущены процессы миграции для нескольких клиентов, а также ведутся переговоры по внедрению для новых заказчиков», – отметил директор департамента разработки цифровых решений Auxo Иван Носко.

SimpleOne – российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях компании (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и т.д.) в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов (ITIL, VeriSM). Решения SimpleOne ориентированы на корпоративных и государственных заказчиков, заинтересованных в повышении э ффективности бизнес-процессов за счет внедрения сервисного подхода и стремящихся к цифровой трансформации бизнеса.

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