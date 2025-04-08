Справочная сеть аптек «ЛекМос» автоматизировала обработку звонков с помощью сервисов «Телфин» и «Мегаплан»

Провайдер комплексных сервисов связи «Телфин» автоматизировал управление коммуникационной сетью компании «ЛекМос». Была реализована многоканальная телефонная связь для общения с покупателями на всей территории России и ее интеграция с CRM-системой «Мегаплан». Как результат, повысился уровень персонализации в работе с клиентами, число пропущенных звонков сократилось, поток повторных обращений увеличился на 20%. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Компания «ЛекМос» — это справочная аптек, которая предлагает пользователям поиск лекарств и сравнение цен на них, бронирование препаратов через сайт, услуги доставки, консультации фармацевтов и т.д. Сегодня у организации представлена сеть аптек-партнеров в более чем 100 городах России, а количество аптек на сайте приближается к 5 тыс.

Теперь клиенты могут звонить в единую справочную сеть «ЛекМос» бесплатно из любого города России на номер в федеральном коде 8-800. Благодаря многоканальной связи линия всегда свободна и можно с первого раза дозвониться оператору, чтобы получить консультацию о наличии лекарств, заказать препарат и оформить его доставку по Москве или в другой регион России.

На базе сервисов «Телфин» удалось наладить коммуникации с аптеками-партнерами как на этапе обсуждения условий для подключения к системе «ЛекМос», так и для решения текущих рабочих вопросов. Интеграция виртуальной АТС «Телфин.Офис» с CRM-системой «Мегаплан» помогает автоматически фиксировать информацию по партнерам, вести историю сотрудничества и заказов.

«Для нас коммуникационная платформа «Телфин» стала важным инструментом контроля за работой операторов. Появилась возможность изучить отчеты по каждому сотруднику, узнать, как быстро специалисты отвечают на звонки, перезванивают ли клиентам. Мы можем изучать записи разговоров и при необходимости корректировать скрипты, стиль общения, разбирать спорные ситуации. Также мы разработали систему вознаграждения операторов исходя из количества принятых звонков, что мотивирует их отрабатывать каждый вызов», — сказала Ольга Бодня, руководитель проекта «ЛекМос».

Коммуникационные решения «Телфин» также позволяют компании «ЛекМос» управлять маршрутизацией звонков, круглосуточно обрабатывать обращения с помощью автоответчика в нерабочие часы, обеспечивать прием заявок несколькими операторами и не терять звонки клиентов, как это было при использовании обычной мобильной связи. Интеграция с CRM-системой помогает отслеживать заказы, вести базу клиентов и партнеров, а также ставить задачи операторам и вести проекты с аптечными сетями.