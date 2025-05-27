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Сервисы «Телфин» интегрированы с CRM-системой S2

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с командой разработчиков S2 завершили интеграцию виртуальной АТС «Телфин.Офис» с российской системой S2. Пользователи сервисов могут контролировать качество обслуживания клиентов, не выходя из CRM. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

S2 — отечественная корпоративная CRM, которая обеспечивает работу свыше чем с 250 тыс. одновременных записей. Пользователям доступно несколько вариантов развертывания ПО: на серверах клиента, в облаке поставщика услуги или в гибридной модели. Система S2 предназначена для автоматизации бизнес-процессов в сфере продаж, логистики, рекрутинга и др. Сегодня на базе CRM S2 реализовано уже более 500 проектов в сегментах B2B и B2C.

Связка бизнес-приложений S2 и «Телфин» полностью автоматизирует обработку повторных обращений в компанию. Звонок сразу переводится на добавочный номер персонального менеджера или сотрудника, который последним разговаривал с данным клиентом. При этом в CRM ведется полная статистика по всем вызовам, записываются и хранятся в системе и телефонные разговоры с клиентами. Таким образом компании собирают отчеты по обращениям и важные метрики для аналитики звонков, изучают уровень удовлетворенности клиентов и качество телефонного обслуживания.

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Кроме этого пользователи сервисов S2 и «Телфин» могут, не выходя из CRM, звонить клиентам. Также есть возможность создавать автообзвон, например, при пропущенном вызове. Звонки в данном случае совершаются непосредственного с добавочных номеров ответственных сотрудников. Если по какой-то причине не удалось дозвониться до клиента, то система автоматически закрывает эту задачу и ставит новую в соответствии с заданным сценарием: перезвонить позже, связаться в мессенджерах и др.

«Чтобы расширить функциональность CRM-системы S2 и использовать в работе многофункциональные коммуникационные сервисы «Телфин», компании теперь могут подключить уже готовую интеграцию. Таким образом представители малого бизнеса экономят свои ресурсы, не привлекая собственных технических специалистов и закрывая задачу с минимальными вложениями. При этом сам процесс подключения и настройки интеграции выполняют наши сотрудники компании самостоятельно по индивидуальному техническому заданию заказчика», — сказал Сергей Новайкин, исполнительный директор S2.

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