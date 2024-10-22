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«Телфин» помогает компаниям выходить на маркетплейсы

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» оптимизирует работу отдела продаж Vexsa и повышает уровень качества сервиса по организации работы на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет».

Vexsa, постоянный резидент ассоциации «Партнеров маркетплейса «Озон», запускает продажи на крупнейших маркетплейсах России. Компания подбирает поставщиков, анализирует и импортирует товары, формирует ценовую политику, ведет полное сопровождение организаций. Клиенты становятся собственниками бизнеса по продаже высокорентабельных товаров на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет».

С помощью сервисов «Телфин» компания Vexsa оптимизировала внешние коммуникации и внутренние бизнес-процессы, в частности, была организована работа удаленных сотрудников в рамках единой телефонной сети. Благодаря интеграции телефонии с корпоративной системой на платформе amoCRM у компании появилась возможность удаленного контроля работы менеджеров. А с помощью АТС «Телфин.Офис» и федерального номера в коде 8800 удалось выйти на новые рынки и максимально быстро установить связь с региональными клиентами.

Команда Vexsa при общении с действующими клиентами использует корпоративную мобильную связь «Телфин» через интегрированные в АТС «Телфин.Офис» SIM-карты. Данное решение является аналогом обычной мобильной связи, при этом обладает расширенной функциональностью. Кроме пакета интернет-трафика каждому сотруднику Vexsa доступны виртуальный мобильный номер, интеграция с CRM, IVR, очередь звонков, статистика и запись телефонных разговоров. Входящие и исходящие вызовы идут через сотовую сеть и не зависят от интернета, что позволяет сотрудникам Vexsa всегда оставаться на связи в любой точке России и быть не привязанными к стационарным телефонам в офисе, так как большинство менеджеров работают в удаленном формате. Все разговоры с клиентами автоматически записываются и анализируются клиентским отделом, что позволяет выявлять спорные ситуации в работе и решать их в максимально короткие сроки.

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Безопасность

«Наша компания оказывает услуги на рынке электронной коммерции по созданию готового бизнеса на маркетплейсах, и, несомненно, работа с людьми — это одна из самых сложных и ответственных сфер при оказании услуг. Нам особенно важно иметь возможность удобной коммуникации как с клиентами, так и между сотрудниками. После подключения сервисов «Телфин» мы смогли не только улучшить работу отдела продаж, но и увеличили уровень и качество сервиса оказываемых услуг для наших клиентов при работе с их проектами на маркетплейсах», — сказал Алексей Румянцев, руководитель компании Vexsa.

Благодаря сервисам «Телфин» компания Vexsa повысила эффективность работы удаленных сотрудников на 25%. Также удалось увеличить число региональных клиентов на 15%. В планах Vexsa поэтапное внедрение речевой аналитики звонков на базе искусственного интеллекта. Данный сервис «Телфин» компания рассматривает как ключевой инструмент автоматизации процесса анализа обращений клиентов и оценки качества обслуживания заказчиков на базе не только стандартных метаданных и специальных готовых словарей, но и нейропараметров.

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