«Почта Mail.ru» обновила персональный виджет для Android-пользователей

Mail.ru Group обновила виджет быстрого доступа к продуктам компании в смартфонах на Android. Он позволяет перейти к сервисам Mail.ru прямо с домашнего экрана устройства. «Почта Mail.ru» добавила в виджет новые функции — теперь с его помощью можно узнать о новых письмах, посмотреть погоду и курс валют, а также быстро перейти к поиску в интернете.

Виджет представляет собой информационный блок, расположенный на домашнем экране смартфона. В него входят поисковый сервис, ряд инструментов «Почты Mail.ru», а также информеры с курсом валют и прогнозом погоды. Все элементы расположены так, чтобы работа с ними занимала минимум времени, а пользователь быстро получал всю необходимую информацию.

В отдельный раздел виджета вынесены почтовые функции. В нем отображается количество непрочитанных сообщений. При нажатии на значок аккаунта, пользователь переходит сразу к списку входящих. Это особенно актуально, когда у пользователя несколько почтовых аккаунтов — можно быстро проверить, остались ли непрочитанные сообщения в каждом из них. Виджет позволяет не только читать, но и быстро перейти к написанию сообщения. Форма для создания письма открывается в одно нажатие.

Учитывая, что для хранения файлов многие пользователи используют не только «Облако», но и «Почту», в виджет добавлена кнопка «письмо себе».

Ранее «Почта Mail.ru» сообщала об обновлении функции моментального сохранения файлов и другой информации. В ближайшее время в почте появится функция, которая будет группировать отправленные самим себе письма в отдельную папку. К ней можно будет быстро перейти прямо из списка входящих.

Пользователи могут установить виджет на домашний экран через настройки смартфона. Он доступен всем пользователям обновленного мобильного приложения «Почты Mail.ru» в версии для Android.