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Банк «Открытие» запустил виджет мобильного приложения на iOS 14

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Банк «Открытие» добавил виджет мобильного приложения для новой операционной системы iOS 14. Он позволит клиентам банка следить за своими финансами с главного экрана смартфона.

В зависимости от выбора пользователя виджет может показывать баланс по картам и счетам, сумму кэшбэка в бонусных рублях, а также даты и размер предстоящих платежей и счетов. При этом, нажав на платеж или счет в виджете, клиент автоматически перейдет к их оплате в приложении «Открытия».

Добавление и настройка виджета занимают считанные секунды. С помощью виджета можно следить за информацией по одному из банковских продуктов на выбор: дебетовым и кредитным картам, счетам и кредитам — как ипотечным, так и потребительским. Информация в виджете автоматически обновляется каждые 15 минут, а также при получении push-уведомлений. По умолчанию в виджете отображается информация о карте, по которой была совершена последняя операция. Выбрать другой продукт можно в любой момент.

«Самоизоляция и пандемия дали хороший импульс развитию цифровых продуктов, и сегодня клиенты все чаще выбирают дистанционные каналы для совершения ежедневных банковских операций, — сказал Александр Пятигорский, вице-президент, директор департамента Digital банка «Открытие». – Наши новые сервисы, такие как OpenKey или банковский виджет для iOS, позволяют обеспечить еще более быстрый и комфортный доступ пользователей к банковским операциям. Теперь управлять своими финансами можно в пару кликов с домашнего экрана телефона или в мессенджерах, не тратя время на загрузку приложения».



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